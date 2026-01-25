زيادة مرتقبة في أسعار الأجهزة الكهربائية .. الغرفة التجارية تكشف الأسباب

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن فرض رسوم الإغراق على الأجهزة الكهربائية سيؤدي إلى زيادة أسعارها بنسبة تتراوح بين 3 و5% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أسعار خام النحاس، المستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية، شهدت ارتفاعًا، وهو ما قد يسهم أيضًا في زيادة الأسعار.

إنتاج متراكم أو تخزين للمنتجات

أوضح أشرف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السوق مر بفترة ركود كبيرة في عام 2025، كما أن مصانع الأجهزة الكهربائية واجهت تحديات صعبة في 2023، حيث لم يكن هناك إنتاج متراكم أو تخزين للمنتجات، مضيفًا أن المصانع تجري جردها السنوي خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام، وفي حال وجود مخزون كبير يتم طرح المنتجات وتسليمها للتجار.

ونفى أشرف هلال، صحة ما يُشاع عن امتناع المصانع عن طرح منتجاتها، موضحًا أن بعض المصانع تحملت زيادة الأسعار، بينما رفعت مصانع أخرى أسعار منتجاتها، مؤكدًا أن الدولار ليس العامل الوحيد المحدد لأسعار الأجهزة الكهربائية، وإنما هناك منظومة متكاملة من العوامل تؤثر على الأسعار.