مواعيد بدء اليوم الجامعي خلال فترة توقف ترام الرمل

أعلنت محافظة الإسكندرية تنظيم مواعيد بدء اليوم الجامعي بفاصل زمني نصف ساعة بين الكليات وذلك حرصاً على أبنائنا طلاب، ولتسهيل وصولهم إلى الكليات، ولتقليل التكدسات المرورية و الزحام بوسائل النقل.

وأوضح محافظ الاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، أنه تم التنسيق مع رئيس جامعة الإسكندرية لتقليل الكثافة المرورية وتواجد الطلاب في وسائل النقل خلال فترة توقف الترام حيث تم تنظيم مواعيد بدء اليوم الجامعي بفاصل زمني نصف ساعة بين الكليات.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الجامعي في كليات ( آداب-وحقوق-والأعمال-وطب أسنان) في تمام الساعة ٨ص، ثم يبدأ اليوم الجامعي في كليات (حقوق -وتربية-و طب أسنان-وطب بشري-وزراعة) في الساعة ٨:٣٠ص، وبعدهم يبدأ اليوم الجامعي في كليات ( آداب- وتربية-الأعمال- صيدلة- زراعة) في الساعة ٩ص، ثم يأتي المتبقى من طلاب كلية طب في تمام الساعة٩:٣٠ص

وتؤكد محافظة الإسكندرية حرص الدولة المصرية بجميع أجهزتها على تحقيق ما فيه النفع للمواطنين مع الحفاظ على هوية المدينة وتراثها التاريخي مع تطويرها بشكل متوازن يتواكب مع متطلبات العصر الحالي والاحتياجات المستقبلية لسكان المدينة.

