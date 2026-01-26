قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
وزير الشباب يتابع تنفيذ الكشوفات الطبية للرياضيين بوحدة الطب الرياضي بالمعادي

عبدالله هشام

تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منظومة الرعاية الطبية للرياضيين، حيث تفقد وحدة الطب الرياضي بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، للاطمئنان على كفاءة تقديم الخدمات الطبية، وحسن تطبيق الكود الطبي للرياضيين بالأسعار المخفضة.

وأكد الوزير خلال الجولة أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الطبية داخل الوحدات، واستمرار المتابعة الدورية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة تسهم في حماية اللاعبين وتخفيف الأعباء عن الأسر، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تطوير منظومة الصحة الرياضية يأتي ضمن أولويات الوزارة، من خلال التوسع في وحدات الطب الرياضي وبناء قاعدة بيانات طبية متكاملة للرياضيين، بما يدعم استدامة الرعاية الصحية داخل القطاع الرياضي.


 

وزير الرياضة الشباب والرياضة وزير الشباب أشرف صبحي المنتخبات القومية

نصاب العلاج الروحانى .. القصة الكاملة لابتزاز صاحب حساب "الشيخة أميرة المصرية" في أسيوط

تفاصيل السيطرة على 3 حرائق في ثلاث محافظات وإنقاذ المواطنين

سرعة إنجاز طلبات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة.. تفاصيل التعاون بين التنمية المحلية وهيئة المساحة

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

