وزير الشباب يتابع تنفيذ الكشوفات الطبية للرياضيين بوحدة الطب الرياضي بالمعادي

تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منظومة الرعاية الطبية للرياضيين، حيث تفقد وحدة الطب الرياضي بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، للاطمئنان على كفاءة تقديم الخدمات الطبية، وحسن تطبيق الكود الطبي للرياضيين بالأسعار المخفضة.

وأكد الوزير خلال الجولة أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الطبية داخل الوحدات، واستمرار المتابعة الدورية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة تسهم في حماية اللاعبين وتخفيف الأعباء عن الأسر، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تطوير منظومة الصحة الرياضية يأتي ضمن أولويات الوزارة، من خلال التوسع في وحدات الطب الرياضي وبناء قاعدة بيانات طبية متكاملة للرياضيين، بما يدعم استدامة الرعاية الصحية داخل القطاع الرياضي.



