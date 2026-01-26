قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
محافظ الوادي الجديد: بدء التشغيل التجريبي لمجزر موط نصف الآلي بالداخلة

منصور ابوالعلمين

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء التشغيل التجريبي لمجزرة موط نصف الآلي بمدينة الداخلة، عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بحضور الدكتور محمد عبد الجواد  مستشار وزيرة التنمية المحلية للمجازر، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري.

وأوضح الزملوط أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة ذبح ولحوم صحية و آمنة بطاقة ذبح تصل إلى ١٠ : ١٥ رأس/ الساعة، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى البدء في إجراءات التشغيل التجريبي لمجزر الخارجة خلال أيام قليلة؛ للتوسع في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مجزر الي

مخلفات الرعاية الصحية

البيئة تطلق مشروع إعداد برامج تدريبية متخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بمصر

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: اليوم العالمي للطاقة النظيفة دعم للبحث العلمي وتعزيز للابتكار المستدام

أمراض الجهاز التنفسي المعدية

تعليمات هامة من القومي للبحوث لحماية الجهاز التنفسي من الأمراض

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

