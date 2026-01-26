محافظ الوادي الجديد: بدء التشغيل التجريبي لمجزر موط نصف الآلي بالداخلة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء التشغيل التجريبي لمجزرة موط نصف الآلي بمدينة الداخلة، عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بحضور الدكتور محمد عبد الجواد مستشار وزيرة التنمية المحلية للمجازر، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري.

وأوضح الزملوط أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة ذبح ولحوم صحية و آمنة بطاقة ذبح تصل إلى ١٠ : ١٥ رأس/ الساعة، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى البدء في إجراءات التشغيل التجريبي لمجزر الخارجة خلال أيام قليلة؛ للتوسع في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.