تعليم البحر الأحمر: مؤشرات إيجابية وارتفاع نسب النجاح في الشهادة الإعدادية

أعلنت فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن المؤشرات الأولية لنتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مدير المديرية أن أعمال التصحيح تُجرى وفق أعلى معايير الدقة والالتزام، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.

وفي رسالة وجهتها إلى أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية، قالت فايزة أحمد:

«انظروا إلى ورقة إجابة الطالب كأنها ورقة ابنكم، فخلف كل ورقة حلم وأسرة تنتظر النجاح، والنزاهة والعدالة في التصحيح هما عهدنا أمام الله وأمام المجتمع».

وفي سياق متصل، أوضحت مديرية التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (التعليم العام، والمهني، والتربية الخاصة) بلغ 10 آلاف و628 طالبًا وطالبة، موزعين على 70 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتصدرت إدارة الغردقة التعليمية العدد الأكبر من الطلاب بواقع 6652 طالبًا وطالبة، تلتها إدارة سفاجا بـ1255 طالبًا، ثم إدارة القصير بـ1058 طالبًا، وإدارة رأس غارب بـ987 طالبًا، فيما جاءت إدارة مرسى علم في المرتبة الأخيرة بـ255 طالبًا وطالبة.

وأكدت المديرية استمرار أعمال التصحيح والمراجعة النهائية تمهيدًا لإعلان النتائج فور الانتهاء منها واعتمادها رسميًا.