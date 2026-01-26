قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
محافظات

تعليم البحر الأحمر: مؤشرات إيجابية وارتفاع نسب النجاح في الشهادة الإعدادية

ابراهيم جادالله

أعلنت فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن المؤشرات الأولية لنتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مدير المديرية أن أعمال التصحيح تُجرى وفق أعلى معايير الدقة والالتزام، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.

وفي رسالة وجهتها إلى أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية، قالت فايزة أحمد:
«انظروا إلى ورقة إجابة الطالب كأنها ورقة ابنكم، فخلف كل ورقة حلم وأسرة تنتظر النجاح، والنزاهة والعدالة في التصحيح هما عهدنا أمام الله وأمام المجتمع».

وفي سياق متصل، أوضحت مديرية التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (التعليم العام، والمهني، والتربية الخاصة) بلغ 10 آلاف و628 طالبًا وطالبة، موزعين على 70 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتصدرت إدارة الغردقة التعليمية العدد الأكبر من الطلاب بواقع 6652 طالبًا وطالبة، تلتها إدارة سفاجا بـ1255 طالبًا، ثم إدارة القصير بـ1058 طالبًا، وإدارة رأس غارب بـ987 طالبًا، فيما جاءت إدارة مرسى علم في المرتبة الأخيرة بـ255 طالبًا وطالبة.

وأكدت المديرية استمرار أعمال التصحيح والمراجعة النهائية تمهيدًا لإعلان النتائج فور الانتهاء منها واعتمادها رسميًا.

البحر الاحمر اخبار البحر لاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظة البحر الأحمر

