قطر تعلن دعم لبنان بـ 400 مليون دولار

أعلن الموفد القطري إلى لبنان محمد عبد العزيز الخليفي اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي في بيروت مع نائب رئيس الحكومة طارق متري، تأكيد قطر على وقوفها مع لبنان.​

وشدد الموفد القطري على أن "استقرار لبنان ركيزة أساسية للمنطقة، وندعو لتغليب الحوار المباشر لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني".

وكشف الخليفي عن حزمة مساعدات للبنان تتضمن 40 مليون دولار للكهرباء، و360 مليون لمشاريع تنموية عبر صندوق قطر للتنمية، مع إطلاق برنامج عودة طوعية لـ100 ألف لاجئ سوري بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

ودان الموفد القطري الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانتهاك سيادته، مع التشديد على ضرورة التزام وقف الأعمال العدائية وقرار 1701.

من جهة أخرى تحدث الخليفي عن الحوار الدولي، مشيرا إلى أن "الحوار مع الجانب الأمريكي مستمر، ولبنان على الأجندة القطرية الأمريكية، معتبرا أن الوقت حان من أجل تعافي لبنان وتقدمه.