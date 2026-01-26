السفير خطابي يثمنن جهود قطر في تعزيز الإعلام العربي ودعم القضية الفلسطينية

عقد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، لقاء اليوم الإثنين، مع الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد العبد الرحمن آل ثاني، مندوب دولة قطر لدى الجامعة العربية بمقر المندوبية الدائمة بالقاهرة.

وفي هذا الصدد، أكد السفير على الدور الفعال لدولة قطر في تعزيز منظومة العمل الإعلامي العربي المشترك، من خلال متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انعقدت بمقر الأمانة العامة في أواخر نوفمبر الماضي، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الخطاب الإعلامي العربي الداعم للقضية الفلسطينية في المشهد الإعلامي الدولي.

كما ثمن السفير المبادرات البناءة للمؤسسة القطرية للإعلام وحرصها المتواصل على التعاون مع قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، من خلال اسهاماتها في تقديم المقترحات والمبادرات الهادفة لبلورة الاستراتيجية الإعلامية العربية وتطوير الشركات الإعلامية وفق خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، ومواكبة الإعلام العربي للتحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض أجندة الاجتماعات المبرمجة خلال المرحلة المقبلة بدءاً بالدورة العادية (104) للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدهما بدولة الكويت خلال الفترة 10-11 فبراير 2026.

حضرت هذه المقابلة وزير مفوض مريم الشعيبي بسفارة دولة قطر بالقاهرة.

