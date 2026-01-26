تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة بخط مياه رئيسي قطر 600 مم من نوع (GRP) بطريق الحي الإيطالي.

جاء ذلك نتيجة حدوث تسريب مفاجئ، في إطار خطة الجهاز الدورية لرفع كفاءة منظومة المياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح الجهاز، أن أعمال الصيانة تشمل أيضًا صيانة المحابس المغذية لمنطقتي محور الشركات والحي الإيطالي، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وضمان استقرار الخدمة خلال الفترة المقبلة.

موعد قطع المياه



وأشار البيان إلى أنه نظرًا لتنفيذ هذه الأعمال، سيتم قطع المياه عن منطقتي محور الشركات والحي الإيطالي، اعتبارًا من الساعة 11 مساء يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026 وحتى الساعة 4 فجر يوم الثلاثاء.

ويهيب جهاز مدينة حدائق أكتوبر المواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مقدمة اعتذارها عن أي إزعاج غير مقصود.