تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ لمشروع « ديارنا ».. تفاصيل

آية الجارحي

قام المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بجولة ميدانية يرافقه  النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية والشركات المنفذة، لمتابعة موقف تقدم الأعمال بمشروع الإسكان المتوسط " ديارنا " للمرحلة العمرانية المتقدمة، موجهاً الشركات المنفذة للأعمال بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام ونهو الأعمال الإنشائية مع مراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ، لضمان تقديم وحدات سكنية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين.

ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير العمراني، والعمل على توفير وحدات سكنية عصرية متكاملة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وتضمنت جولته متابعة تنفيذ الهياكل الخرسانية والمباني، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع، وتوجيه الشركات المنفذة بضرورة تكثيف العمل وضمان الجودة، ومواصلة متابعة الأعمال على مدار الساعة، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.

وأضاف سيادته أن المشروع يضم ٣٧ عمارة سكنية بإجمالي ٩٦٢ وحدة كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح من ١٠٤ م٢ : ١٥٤ م٢ ضمن مشروع ديارنا السكني، ويُعد من المشروعات السكنية المتكاملة بنظام الكومباوند التي توفر بيئة حضارية وخدمات متكاملة للسكان.

وأشار إلى أن مشروع «ديارنا» يُنفذ على طراز معماري متميز يجمع بين الجمال والوظيفة، ويشمل منظومة متطورة للأمن والسلامة تضم كاميرات مراقبة تغطي المشروع بالكامل، إلى جانب نظام إطفاء حديث وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والجودة للسكان المستقبليين.

كما وضح رئيس الجهاز أن المشروع يتكون من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان، في بيئة حضارية متكاملة تجمع بين التخطيط الذكي، والخدمات المتكاملة.

وأكد المهندس أحمد العربي، استمرار الجهاز في المتابعة اليومية لمراحل التنفيذ أولاً بأول لضمان سرعة الإنجاز، وتحقيق تقدم ملموس وسريع، بما ينعكس على جودة الحياة ويحسّن مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.

حدائق العاصمة الإسكان المتوسط وحدات سكنية ديارنا الاسكان

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

