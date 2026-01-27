بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل مستشفى كليوباترا التجمع "سكاي"، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.

واستمع مدبولي لشرح حول المستشفي والذي يضم حوالي ٢٤٠ سريرا كما أن المستشفى ستعتمد على تقنيات حديثة وذكاء اصطناعي متطور لتحسين دقة التشخيص وسرعة الاستجابة الطبية، مما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة لتفقد مشروع إنشاء مستشفي هليوبوليس الجديد التي تنفذها وزارة الصحة ، ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وعدد من المسئولين.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء المستشفي واستمع لشرح حول المستشفي والذي سيتولى تشغيلها وادارتها مؤسسة ايني الإيطالية وتتضم المستشفى مدرسة للتمريض وخدمات تخصصية دقيقة تشمل علاج الأورام والحروق ووحدة السكتة الدماغية، ويخدم كثافة سكانية عالية في منطقة النزهة والمناطق المحيطة بها.

كما أنه تصل الطاقة السريرية لمستشفى هليوبوليس الجديد 443 سريرا.