الغرفة الأمريكية: سوق العقارات المصري يشهد نموًا مستدامًا وزيادة المعاملات الرقمية 200%

جانب من المؤتمر
أكد أيمن سامي الخبير العقارى ، أن سوق العقارات المصري عام 2025 شهد نموًا مستدامًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أن قطاع المكاتب سجل طلبًا مرتفعًا على المساحات المكتبية عالية الجودة، فيما امتلأت مساحات العمل المرنة بالكامل، لتعكس قدرة السوق على التكيف مع احتياجات الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح سامي خلال مؤتمر التطوير العقاري الإقليمي الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية اليوم أن سوق العقارات السكنية شهد توسعًا ملموسًا مع انخفاض أسعار الفائدة، وظهور مطورين صغار يقدمون وحدات أكثر قدرة على التحمل، في حين ارتفعت المعاملات الرقمية بنسبة 200% لتتجاوز قيمتها 1.5 مليار جنيه، مما يعكس اتجاهًا متناميًا للتحول الرقمي في القطاع.

وأضاف أن متوسط أسعار الشقق في القاهرة الكبرى تراوح بين أقل من 70 ألف جنيه للمتر المربع وحتى أسعار أعلى للفيلات، مع تسليم 29 ألف وحدة العام الماضي، وتوقع وصول إجمالي المخزون إلى 325 ألف وحدة، مع استقرار الأسعار في معظم الفئات.
وأشار سامي إلى قوة سوق التجزئة، حيث بدأت الإيجارات في الارتفاع بنسبة 7 إلى 8% مع معدلات إشغال صحية تتراوح بين 2 و7% بحسب المنطقة، مؤكدًا على قدرة السوق على استيعاب التغيرات الاقتصادية وتحسين تجربة المستهلك.
ونوه بالأداء المتميز لقطاع السياحة والضيافة، مع استقبال مصر 19 مليون سائح العام الماضي بزيادة 21% عن العام السابق، وارتفاع متوسطات الإشغال اليومية للفنادق بنسبة 13.6%، مع توقعات بتسليم 3,100 غرفة هذا العام ليصل إجمالي المخزون إلى نحو 28,700 غرفة، مضيفًا أن افتتاح المتحف المصري الجديد ساهم في تعزيز حركة السياحة وتوسيع الفرص الاستثمارية في القطاع.

