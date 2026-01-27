الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر تشهد ولادة أكثر من 2 مليون طفل سنويًا

أكد الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن مصر تشهد ولادة أكثر من 2 مليون طفل سنويًا، إلى جانب التوسع الجغرافي في العديد من المحافظات، وفي الوقت نفسه زيادة متوسط الأعمار، وهو ما يسهم في دفع السوق ويجعل الاستثمار في القطاع الطبي أكثر جذبًا واستدامة.

افتتاح يتجاوز كونه مستشفى جديد

وأوضح عز الدين أن افتتاح مستشفى «سكاي» بالتجمع الخامس، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لا يُعد مجرد افتتاح منشأة طبية جديدة، بل يمثل نموذجًا متطورًا للرعاية الصحية الحديثة في مصر.

شراكة مؤسسية بين القطاعين العام والخاص

وقال إن هذا النموذج يقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أهمية أن يكون دور القطاع الخاص مؤسسيًا، بما يضمن جودة واستدامة الخدمات الصحية.

صحة المواطن أولوية للدولة

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع صحة المواطن على رأس أولويات الدولة، معتبرًا أن صحة الإنسان هي الأساس الحقيقي لبناء الوطن، وأن القطاع الخاص شريك أصيل في مسيرة التنمية.

مصر بيئة جاذبة للاستثمار الطبي

واختتم عز الدين تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تُعد نموذجًا جاذبًا للاستثمار في القطاع الطبي، في ظل تنمية اقتصادية قوية وبنية تحتية متطورة تم إعدادها على مدار سنوات، بما يدعم التوسع في الخدمات الصحية بمختلف المحافظات.