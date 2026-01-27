محامي الشعب والدولة.. هيئة قضايا الدولة تحتفي بـ 150 عامًا من النزاهة القانونية

كشف سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أنه في عام 1876 خلال عهد الخديوي إسماعيل، أصدر قرارًا بتأسيس هيئة قضايا الدولة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ ذلك التاريخ تقوم الهيئة بالحماية القانونية للدولة المصرية فيما يرفع عليها من دعاوى في الخارج والداخل.



وأكد سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن الهيئة تقوم بمراجعة العقود وإصدار الفتاوى في ذلك الوقت للجهات الحكومية وصياغة مشروعات والقوانين وتفسيرها والتشريع ومجلس التأديب وكذلك التحقيق مع كبار موظفي الدولة.



ولفت إلى أن الاختصاص كان قديما وعلى مر العصور وبدأت تنتقل إلى إنشاء هيئات وجهات قانونية أخرى، مثل هيئة النيابة الإدارية مجلس الدولة والجهات الحكومية قبل تعود مجددًا إلى الهيئة.



وأوضح أن هيئة قضايا الدولة في دستور 2014 تنوب عن الدولة فيما يرفع منها وعليها من دعاوى واقتراح تسويتها وديًا في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني على الإدارات والشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة وتقوم بصياغة العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية.



واختتم حديثه، بالإشارة إلى أن الهيئة تتشرف بإقامة احتفال مرور 150 عامًا على إنشائها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الرجل الوطني الذي يدعم الديمقراطية ويدعم الأمان والأمن في ربوع مصر كلها ويحافظ على ذلك بالنسبة للدول العربية الشقيقة المجاورة التي تتعرض لمشكلات نعلمها جميعًا.

