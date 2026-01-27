رانيا علواني وهاني رمزي وجمال الغندور في ندوة رياضية بمعرض الكتاب.. الخميس

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ندوة بعنوان «تاريخ وحاضر الرياضة المصرية»، وذلك في السادسة مساء الخميس 29 يناير الجاري، بالقاعة الرئيسية في بلازا «1»، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى السابعة ونص مساءً.

ويشارك في الندوة نخبة من الرموز الرياضية والإعلامية، من بينهم الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سابقًا والسباحة الأولمبية السابقة، وهاني رمزي، نجم الكرة المصرية الأسبق، إلى جانب الإعلامي الرياضي جمال الغندور، فيما يتولى إدارة الندوة الكاتب والإعلامي عمر البانوبي.

وتتناول الندوة تطور الحركة الرياضية في مصر، وأبرز محطاتها التاريخية، إضافة إلى مناقشة واقع الرياضة المصرية في الوقت الحالي، والتحديات التي تواجهها، وآفاق تطويرها في المستقبل، في ظل المتغيرات المحلية والدولية.

كما تسلط الندوة الضوء على دور الرياضة في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء الوطني، إلى جانب تأثير الإعلام الرياضي في تشكيل الرأي العام.

وتأتي هذه الندوة ضمن برنامج ثقافي حافل يقدمه معرض القاهرة الدولي للكتاب، جامعًا بين الثقافة والفكر والفنون والرياضة، بما يعكس اتساع مفهوم الثقافة ودورها في مختلف مجالات الحياة.

ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته حتى 3 فبراير المقبل، حيث تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة الحالية، بينما اختير اسم الكاتب الكبير نجيب محفوظ شخصية المعرض، واسم الفنان الراحل محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، في تأكيد على الاحتفاء بالرموز الثقافية المصرية والعالمية.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أبرز الأحداث الثقافية في المنطقة، ويحرص سنويًا على تقديم محتوى متنوع يلبي اهتمامات مختلف فئات الجمهور.