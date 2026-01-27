حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين.

وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أفادت أنه لم يتم إقرار أي زيادات بهذا الشأن، وأن رسوم التطهير ثابتة دون أن يطرأ عليها أي زيادة، وفقًا لما هو معمول به منذ العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن تكلفة ساعة التطهير تبلغ حوالي ٣٥٠ جنيهًا، وتكفي لتطهير مساحة تصل إلى ٤ أفدنة، بما يعادل نحو 88 جنيهًا للفدان الواحد، وذلك لمدة ٣ سنوات، أي بمتوسط سنوي يصل لحوالي ٢٩ جنيهًا للفدان.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.