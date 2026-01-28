إطلاق كتاب «الفقر والتنمية في مصر: التحديات والحلول» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. قراءة حقوقية توثق مسار الدولة نحو التنمية المستدامة

أُعلن عن صدور كتاب «الفقر والتنمية في مصر: التحديات والحلول» للباحثة المتخصصة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة شيرين المصري، وذلك تزامنًا مع مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره أحد الإصدارات البحثية التي تقدم قراءة حقوقية وتنموية لقضية الفقر في مصر، وتوثّق الجهود الوطنية المبذولة لمواجهته في إطار رؤية التنمية المستدامة.

ويقدّم الكتاب طرحًا تحليليًا لظاهرة الفقر في السياق المصري باعتبارها ظاهرة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على نقص الدخل، وإنما تمتد إلى الحرمان من التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والمشاركة المجتمعية، بما يجعل الفقر تحديًا تنمويًا وحقوقيًا في آن واحد، ويتطلب سياسات شاملة تضع تحسين جودة حياة الإنسان في صدارة أولوياتها.

وفي هذا الإطار، توضح الباحثة شيرين المصري أن الكتاب يعيد النظر في المفهوم التقليدي للفقر، من خلال الربط بين أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وبين التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن مواجهة الفقر لا يمكن أن تتحقق عبر تدخلات قصيرة الأجل، بل تحتاج إلى رؤية تنموية طويلة المدى تقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وضمان الوصول العادل إلى الحقوق الأساسية.

ويوثّق الكتاب التحول التدريجي في السياسات العامة المصرية نحو تبنّي مقاربات أكثر شمولًا، تراعي الفئات الأولى بالرعاية، وتعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من البرامج والمبادرات الوطنية، في مقدمتها «تكافل وكرامة»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، إلى جانب منظومة الدعم، وبرامج التمويل الصغير للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية.

كما يتناول الكتاب الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها أحد محاور مواجهة الفقر، موضحًا أن تحقيق النمو وخلق فرص العمل لا ينعكس بالضرورة على الفئات الأكثر فقرًا ما لم يُصاحَب بسياسات اجتماعية وتشريعية تقلل من فجوات عدم المساواة، وتضمن توزيعًا أكثر عدالة لعوائد التنمية، خاصة في المناطق الأقل حظًا، بما يحوّل النمو الاقتصادي إلى تنمية ملموسة يشعر بها المواطن.

وفي المقابل، يقدّم الكتاب قراءة واقعية للتحديات التي واجهت الدولة في مسار القضاء على الفقر، مشيرًا إلى أن جائحة كوفيد-19 شكّلت صدمة تنموية أثّرت على سوق العمل ومستويات الدخل، بينما فاقمت الأزمة الروسية–الأوكرانية من ضغوط المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، فضلًا عن تأثير الاضطرابات الإقليمية المحيطة، التي فرضت أعباء اقتصادية إضافية وحدّت من وتيرة تحقيق بعض المستهدفات التنموية.

ويؤكد الكتاب أن مسار القضاء على الفقر في مصر لم يكن خطيًا، بل واجه تحديات داخلية وخارجية متشابكة، ما يستلزم حلولًا مرنة ومستدامة توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، والالتزام بالبعد الحقوقي باعتباره الإطار الضامن لتنمية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب.

وفي ختام الدراسة، تطرح الباحثة عددًا من التوصيات لتعزيز الجهود المستقبلية لمكافحة الفقر، من بينها دعم قطاعي التعليم والصحة، وتوجيه الاستثمارات العامة والخاصة نحو المناطق الأكثر احتياجًا، والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة كثيفة العمالة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في إطار أهداف التنمية المستدامة.

ويستهدف الكتاب صنّاع القرار، والباحثين، والمهتمين بقضايا العدالة الاجتماعية والتنمية، ويأتي عرضه ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل الاهتمام المتزايد بالدراسات التي توثق التجارب الوطنية وتسهم في تعميق النقاش العام حول سبل تحقيق تنمية مستدامة يشعر بثمارها المواطن المصري

من الجدير بالذكر أن الكاتبة شيرين المصري تعمل باحثة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ انشاءه عام ٢٠٠٤

وحاصلة علي الماجستير التزامات الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الهدف الأول ‘القضاء على الفقر’ مصر نموذجًا 2015-2023.