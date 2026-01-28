قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهان عمر تتعرّض لهجوم بمادة مجهولة خلال كلمتها بولاية مينيسوتا الأمريكية
شخص يطلق النار على مروحية تابعة لحرس الحدود الأمريكي بولاية أريزونا
«الفقي» يكشف كواليس ما قبل ثورة يناير: صوت الحرية كان أعلى من تقديرات الحكم | فيديو
حمادة هلال يشارك كواليس تصوير مسلسل «المداح» الجزء الخامس | شاهد
ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة
قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن
دعاء الفجر لطلب الغنى.. ابدأ يومك بكلمات تجلب لك الخير كله
موعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق اعتبارًا من أول الشهر
كلمات مؤثرة .. محمد عبدالمنعم يعود بعد إصابة الرباط الصليبي ويشارك بأول مران له مع نيس|صور
البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة
مكفرات الذنوب في ليلة النصف من شعبان.. لا تفوت ثوابها
تهديد علني.. وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة ضد رئيسة فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إطلاق كتاب «الفقر والتنمية في مصر: التحديات والحلول» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. قراءة حقوقية توثق مسار الدولة نحو التنمية المستدامة

كتاب الفقر والتنمية في مصر
كتاب الفقر والتنمية في مصر
رنا أشرف

أُعلن عن صدور كتاب «الفقر والتنمية في مصر: التحديات والحلول» للباحثة المتخصصة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة شيرين المصري، وذلك تزامنًا مع مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره أحد الإصدارات البحثية التي تقدم قراءة حقوقية وتنموية لقضية الفقر في مصر، وتوثّق الجهود الوطنية المبذولة لمواجهته في إطار رؤية التنمية المستدامة.

ويقدّم الكتاب طرحًا تحليليًا لظاهرة الفقر في السياق المصري باعتبارها ظاهرة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على نقص الدخل، وإنما تمتد إلى الحرمان من التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والمشاركة المجتمعية، بما يجعل الفقر تحديًا تنمويًا وحقوقيًا في آن واحد، ويتطلب سياسات شاملة تضع تحسين جودة حياة الإنسان في صدارة أولوياتها.

وفي هذا الإطار، توضح الباحثة شيرين المصري أن الكتاب يعيد النظر في المفهوم التقليدي للفقر، من خلال الربط بين أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وبين التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن مواجهة الفقر لا يمكن أن تتحقق عبر تدخلات قصيرة الأجل، بل تحتاج إلى رؤية تنموية طويلة المدى تقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وضمان الوصول العادل إلى الحقوق الأساسية.

ويوثّق الكتاب التحول التدريجي في السياسات العامة المصرية نحو تبنّي مقاربات أكثر شمولًا، تراعي الفئات الأولى بالرعاية، وتعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من البرامج والمبادرات الوطنية، في مقدمتها «تكافل وكرامة»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، إلى جانب منظومة الدعم، وبرامج التمويل الصغير للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية.

كما يتناول الكتاب الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها أحد محاور مواجهة الفقر، موضحًا أن تحقيق النمو وخلق فرص العمل لا ينعكس بالضرورة على الفئات الأكثر فقرًا ما لم يُصاحَب بسياسات اجتماعية وتشريعية تقلل من فجوات عدم المساواة، وتضمن توزيعًا أكثر عدالة لعوائد التنمية، خاصة في المناطق الأقل حظًا، بما يحوّل النمو الاقتصادي إلى تنمية ملموسة يشعر بها المواطن.

وفي المقابل، يقدّم الكتاب قراءة واقعية للتحديات التي واجهت الدولة في مسار القضاء على الفقر، مشيرًا إلى أن جائحة كوفيد-19 شكّلت صدمة تنموية أثّرت على سوق العمل ومستويات الدخل، بينما فاقمت الأزمة الروسية–الأوكرانية من ضغوط المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، فضلًا عن تأثير الاضطرابات الإقليمية المحيطة، التي فرضت أعباء اقتصادية إضافية وحدّت من وتيرة تحقيق بعض المستهدفات التنموية.

ويؤكد الكتاب أن مسار القضاء على الفقر في مصر لم يكن خطيًا، بل واجه تحديات داخلية وخارجية متشابكة، ما يستلزم حلولًا مرنة ومستدامة توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، والالتزام بالبعد الحقوقي باعتباره الإطار الضامن لتنمية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب.

وفي ختام الدراسة، تطرح الباحثة عددًا من التوصيات لتعزيز الجهود المستقبلية لمكافحة الفقر، من بينها دعم قطاعي التعليم والصحة، وتوجيه الاستثمارات العامة والخاصة نحو المناطق الأكثر احتياجًا، والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة كثيفة العمالة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في إطار أهداف التنمية المستدامة.

ويستهدف الكتاب صنّاع القرار، والباحثين، والمهتمين بقضايا العدالة الاجتماعية والتنمية، ويأتي عرضه ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل الاهتمام المتزايد بالدراسات التي توثق التجارب الوطنية وتسهم في تعميق النقاش العام حول سبل تحقيق تنمية مستدامة يشعر بثمارها المواطن المصري
من الجدير بالذكر أن الكاتبة شيرين المصري تعمل باحثة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ انشاءه عام ٢٠٠٤
 وحاصلة علي الماجستير التزامات الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الهدف الأول ‘القضاء على الفقر’ مصر نموذجًا 2015-2023.

معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة للكتاب فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليا معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

سميرة أحمد

سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مصطفى محمد

مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل القبض على المتهمين بإنهاء حياة شخص في الزواية الحمراء

جانب من الاحتفالية

وزير العدل : التاريخ سيظل شاهدا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة للحفاظ على المال العام

جانب من الاحتفالية

مدكور: نجحنا في تحصيل 38 مليار دولار للدولة وتجنيبها دفع 18 مليارا

بالصور

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء

وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد