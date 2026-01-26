كتاب جديد يرصد العلاقة بين أفلام الكرتون وانتشار العنف بين الأطفال

صدر حديثًا للكاتب الصحفي محمد السعيد كتابه الجديد بعنوان «أفلام الكرتون وعلاقتها بانتشار العنف بين الأطفال»، وذلك ضمن الإصدارات المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.



ويتناول الكتاب بالدراسة والتحليل تأثير أفلام الكرتون والرسوم المتحركة على سلوكيات الأطفال، مسلطًا الضوء على العلاقة بين بعض المضامين البصرية التي تقدمها هذه الأعمال، وما قد تسببه من أنماط سلوكية عنيفة لدى النشء، خاصة في ظل التحولات التي شهدها دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية، نتيجة دخول تكنولوجيا الاتصال الحديثة إلى الحياة اليومية للأطفال.



كما يناقش الكاتب تأثير استخدام الأطفال لوسائل الاتصال الحديثة على طبيعة علاقتهم بالأسرة، ودور الرقابة الأسرية في توجيه هذا الاستخدام بشكل يضمن حماية الطفل نفسيًا وسلوكيًا، إلى جانب رصد أكثر المواقع الإلكترونية والمحتويات المرئية التي يفضلها الأطفال، وتحليل أسباب انجذابهم إليها، وانعكاس ذلك على سلوكهم اليومي داخل الأسرة والمجتمع.



ويعتمد الإصدار على عرض وتحليل مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية، فضلًا عن استعراض آراء عدد من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التربية، وعلم الاجتماع، وتنشئة الطفل، بهدف تقديم رؤية شاملة حول خطورة المحتوى غير المنضبط الموجَّه للأطفال، مع التأكيد على أن طفل اليوم هو صانع مستقبل المجتمع.



ويحتوي الكتاب على ملحق خاص يتضمن ملخصًا مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة البحثية والأكاديمية من محتواه.