متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
وفاة شخص داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بملوي جنوب المنيا
الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية
كتاب جديد يرصد العلاقة بين أفلام الكرتون وانتشار العنف بين الأطفال

رنا أشرف

صدر حديثًا للكاتب الصحفي محمد السعيد كتابه الجديد بعنوان «أفلام الكرتون وعلاقتها بانتشار العنف بين الأطفال»، وذلك ضمن الإصدارات المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.
 

ويتناول الكتاب بالدراسة والتحليل تأثير أفلام الكرتون والرسوم المتحركة على سلوكيات الأطفال، مسلطًا الضوء على العلاقة بين بعض المضامين البصرية التي تقدمها هذه الأعمال، وما قد تسببه من أنماط سلوكية عنيفة لدى النشء، خاصة في ظل التحولات التي شهدها دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية، نتيجة دخول تكنولوجيا الاتصال الحديثة إلى الحياة اليومية للأطفال.
 

كما يناقش الكاتب تأثير استخدام الأطفال لوسائل الاتصال الحديثة على طبيعة علاقتهم بالأسرة، ودور الرقابة الأسرية في توجيه هذا الاستخدام بشكل يضمن حماية الطفل نفسيًا وسلوكيًا، إلى جانب رصد أكثر المواقع الإلكترونية والمحتويات المرئية التي يفضلها الأطفال، وتحليل أسباب انجذابهم إليها، وانعكاس ذلك على سلوكهم اليومي داخل الأسرة والمجتمع.
 

ويعتمد الإصدار على عرض وتحليل مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية، فضلًا عن استعراض آراء عدد من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التربية، وعلم الاجتماع، وتنشئة الطفل، بهدف تقديم رؤية شاملة حول خطورة المحتوى غير المنضبط الموجَّه للأطفال، مع التأكيد على أن طفل اليوم هو صانع مستقبل المجتمع.
 

ويحتوي الكتاب على ملحق خاص يتضمن ملخصًا مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة البحثية والأكاديمية من محتواه.

