كراسي متحركة لكبار السن.. الهلال الأحمر: نقدم الإسعافات الأولية لأي مريض من زوار معرض الكتاب

كشفت الدكتورة أروى معاني عضو فريق استجابة الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، تفاصيل مشاركة الهلال الأحمر في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت أروى معاني في حوارها في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" متواجدون لتقديم خدمات الإسعافات الأولية لزوار معرض الكتاب ".

وتابعت اروى معاني :"لدينا المعدات التي تمكنا من إخلاء أي مريض في معرض القاهرة الدولي للكتاب ".

واكملت اروى معاني :" لدينا كراسي متحركة لمساعدة كبار السن على الانتقال بين اجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب بكل حب ".

ولفتت اروى معاني :" ننتشر في كافة اجنحة معرض الكتاب لتقديم خدماتنا".