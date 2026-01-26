قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة
ندوة جناح الأزهر توصي بترسيخ التكامل بين العلم والدين لمواجهة الإلحاد المعاصر
بعد بلاغ ناصر البرنس.. عقوبات رادعة تواجه السارق وفقا للقانون
إنذار بحري.. اضطرابات شديدة في البحر المتوسط حتى مساء الأربعاء
عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
أخبار العالم

تنظيم يوم ثقافي لتسليط الضوء على روافد الفكر الفلسطيني بمعرض للكتاب

جانب من الفعالية الثقافية الفلسطينية
الديب أبوعلي

نظمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية يوما ثقافيا، داخل المركز الثقافي للسفارة، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أفردت مساحات فكرية في مجالات السرد والنثر والشعر والبحث العلمي ، وذلك بحضور المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، وحشد من المثقفين والأدباء والمفكرين والشخصيات العامة.

وأكد المستشار ناجي الناجي في كلمته الافتتاحية على قيمة الفعل الثقافي والفكري في كافة مراحل النضال الفلسطيني والتي ساهمت في توثيق الحقيقة  الفلسطينية وحمل راية الدفاع عن السردية الفلسطينية للحفاظ على الذاكرة الوطنية، ومقاومة حرب المحتل على الهوية الفلسطينية، مؤكدا حرص السفارة على استضافة الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين لمناقشة أحدث الإصدارات الفلسطينية والنتاجات الإبداعية، ولتسليط الضوء على روافد الثقافة والفكر الفلسطيني، وتعزيز حضور الحقيقة الفلسطينية في مواجهة محاولات الطمس والتزييف وإسكات صوت الإبداع.

استهلت الفعاليات التي أدارها مسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية بقسم الشؤون الثقافية إياد أبو الهنود، باستضافة الناقد الدكتور المؤرخ محمد البوجي حيث وقع موسوعة «التجربة الأدبية في فلسطين»، متحدثا حول تجربته الأدبية ومسيرته الفكرية والثقافية واصداراته المتنوعة، لافتا النظر إلى أهمية إعلاء الصوت الفلسطيني في كافة المحافل الثقافية والإبداعية لتحقيق طموحات شعبنا في تجاوز المآلات التدميرية للحرب ونتائجها المباشرة على المواطن الفلسطيني.

ثم استعرض  الشاعر رائد قديح الإصدارات الفلسطينية المشاركة في المعرض ، وكذلك مناقشة تجربته الأدبية والمؤسسية في صناعة النشر  ، وحرصه على صون السردية الفلسطينية والارث الثقافي والفكري الفلسطيني بالرغم من الاشكاليات التي تحول دون ذلك واصفا ايها بالمعركة الموازية .

ثم تم عقد لقاء ثقافي فكري مع الكاتبة رولا غانم للاحتفاء بفوزها بجائزة كتارا للرواية العربية المنشورة ، حيث أكدت غانم  أن الكتابة عن فلسطين تعكس تجسيد البطولة في الحياة العادية للانسان الفلسطيني باعتبارها جزء من الدفاع عن الحق الفلسطيني المشروع في الحفاظ على الوطن .

اختتمت فعاليات اليوم بقراءات شعرية ونثرية «من وإلى غزة»، شارك فيها الأدباء هبة الآغا، ومريم الخطيب، وفهد شهاب، ومنة بشير، كما ألقى الشاعران خليل حسونة ولين الوعري قصائد مسّت مشاعر الجمهور.

سفارة دولة فلسطين دولة فلسطين جمهورية مصر العربية معرض القاهرة الدولي للكتاب ناجي الناجي الكاتبة رولا غانم الإصدارات الفلسطينية الشاعر رائد قديح فلسطين إياد أبو الهنود

