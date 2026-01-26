تنظيم يوم ثقافي لتسليط الضوء على روافد الفكر الفلسطيني بمعرض للكتاب

نظمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية يوما ثقافيا، داخل المركز الثقافي للسفارة، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أفردت مساحات فكرية في مجالات السرد والنثر والشعر والبحث العلمي ، وذلك بحضور المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، وحشد من المثقفين والأدباء والمفكرين والشخصيات العامة.

وأكد المستشار ناجي الناجي في كلمته الافتتاحية على قيمة الفعل الثقافي والفكري في كافة مراحل النضال الفلسطيني والتي ساهمت في توثيق الحقيقة الفلسطينية وحمل راية الدفاع عن السردية الفلسطينية للحفاظ على الذاكرة الوطنية، ومقاومة حرب المحتل على الهوية الفلسطينية، مؤكدا حرص السفارة على استضافة الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين لمناقشة أحدث الإصدارات الفلسطينية والنتاجات الإبداعية، ولتسليط الضوء على روافد الثقافة والفكر الفلسطيني، وتعزيز حضور الحقيقة الفلسطينية في مواجهة محاولات الطمس والتزييف وإسكات صوت الإبداع.

استهلت الفعاليات التي أدارها مسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية بقسم الشؤون الثقافية إياد أبو الهنود، باستضافة الناقد الدكتور المؤرخ محمد البوجي حيث وقع موسوعة «التجربة الأدبية في فلسطين»، متحدثا حول تجربته الأدبية ومسيرته الفكرية والثقافية واصداراته المتنوعة، لافتا النظر إلى أهمية إعلاء الصوت الفلسطيني في كافة المحافل الثقافية والإبداعية لتحقيق طموحات شعبنا في تجاوز المآلات التدميرية للحرب ونتائجها المباشرة على المواطن الفلسطيني.

ثم استعرض الشاعر رائد قديح الإصدارات الفلسطينية المشاركة في المعرض ، وكذلك مناقشة تجربته الأدبية والمؤسسية في صناعة النشر ، وحرصه على صون السردية الفلسطينية والارث الثقافي والفكري الفلسطيني بالرغم من الاشكاليات التي تحول دون ذلك واصفا ايها بالمعركة الموازية .

ثم تم عقد لقاء ثقافي فكري مع الكاتبة رولا غانم للاحتفاء بفوزها بجائزة كتارا للرواية العربية المنشورة ، حيث أكدت غانم أن الكتابة عن فلسطين تعكس تجسيد البطولة في الحياة العادية للانسان الفلسطيني باعتبارها جزء من الدفاع عن الحق الفلسطيني المشروع في الحفاظ على الوطن .

اختتمت فعاليات اليوم بقراءات شعرية ونثرية «من وإلى غزة»، شارك فيها الأدباء هبة الآغا، ومريم الخطيب، وفهد شهاب، ومنة بشير، كما ألقى الشاعران خليل حسونة ولين الوعري قصائد مسّت مشاعر الجمهور.