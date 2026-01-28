قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد في اختبار حاسم أمام بنفيكا اليوم بدوري أبطال أوروبا
حكم أخذ الزوجة أقساط التأمين من مصروف البيت دون علم الزوج .. عطية لاشين يوضح
أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 28 -1- 2026
روسيا تعلن تدمير مركز قيادة أوكراني في سومي وإصابة عدد من الضباط
أبو العينين: «مدبولي» نموذج لرئيس الوزراء القادر على مواجهة التحديات العالمية | فيديو
لمنع استغلال العمالة .. إسبانيا تمنح نصف مليون مهاجر وضعًا شرعيًا
حقيقة الـ100 مليون جنيه .. السيد البدوي يرد على أخطر اتهام داخل الوفد | فيديو
تفاصيل مُحاكمة 115 متهمًا في خلية المجموعات المسلحة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-1-2026 .. والقنوات الناقلة
من القاهرة إلى السواحل.. خريطة الأمطار والرمال المثارة خلال الساعات القادمة
موعد صيام الأيام البيض في شعبان 2026.. فضل عظيم وأجر مضاعف
حوادث

تفاصيل مُحاكمة 115 متهمًا في خلية المجموعات المسلحة

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم
مصطفي رجب

تستكمل اليوم، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 115 متهمًا في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المجموعات المسلحة".


 

تفاصيل القضية 
 

وجاء في أمر الاحالة ، أنّ المتهمين من الأول وحتي التاسع تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.


 

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين من العاشر وحتي الخامس عشر بعد المئة تهم الانضمام لكيانات المجموعة المسلحة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتي التاسع ومن الرابع عشر وحتي السادس عشر والحادي والعشرون ومن الثامن والعشرين وحتي السادس والثلاثين والثالث والأربعون والسادس والأربعون والثامن والاربعون والثالث والخمسون والسابع والخمسون والخامس عشر بعد المائة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفروا المتهمين من الأول وحتي التاسع أموالا ومعلومات جمعوها والمتهم الرابع عشر وأمدوا بها كياناتهم المسلحة ووفر باقي المتهم الموجه لهم تهم توفير أموالا ووفروا بها لتلك الجماعة أسلحة وذخائر ومفرقعات وأدوات لتصنيعها ومهمات نقلوها وأخفوها بمقرات حاذوها.

 ووجّه لبعض المتهمين استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل بينهم وإصدار التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الإرهابيين وتحركاتهم.. ووجه للمتهمين أرقام 42 و43 تهم تلقى تدريب على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال إلكترونية والأساليب التقنية بأن تلقوا دورات لتعليم تصنيع المواد المفرقعة وكيفية استعمالها لاستهداف الأشخاص والمنشآت.


 كما أن للمتهمين أرقام 35 و36 و42 استعمال مفرقعات من شأنها تعريض حياة الناس للخطر بأن وضعوا مخططاً لتفجير إحدى السفارات بالزمالك وتسلموا عبوة مفرقعة وأسلحة وتم دس العبوة المفرقعة بجوار سور أحد العقارات الملاصقة للسفارة، والمتهم الثاني والأربعين قتل وآخرين مجهولين "أبراهيم.ح"، خفير نظامي بنقطة كفر الحصافة بطوخ.

المستشار وجدى عبد المنعم محاكمة 115 متهما الدائرة الثانية إرهاب خلية المجموعات المسلحة

