الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم.. تفاصيل
بعد انتهاء الحصر.. الخريطة الكاملة لتقسيم قيمة الإيجار القديم في القاهرة والمحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبير عقاري: تطبيق الضريبة العقارية على السكن الخاص ستتحملها الطبقة المتوسطة

داكر عبد اللاة
داكر عبد اللاة
ولاء عبد الكريم

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعفاء المسكن الخاص من أي ضريبة عقارية حق أصيل، ويكفي أن يكون المواطن مصريًا يؤدي واجباته تجاه دولته.

وأضاف المهندس داكر عبد اللاه أن منزل  السكن ليس رفاهية، ولا مشروع استثماري، وإنما يمثل الأمن والأمان لأي لأسرة مصرية وارتباطه  بالضرائب مساس بالاستقرار الاجتماعي ولذلك لابد من إعفاء كامل ونهائي للمسكن الخاص.

وأوضح أن فكرة رفع حد الإعفاء المثار الحديث عنها حاليا من ٥٠ الف جنيه إلى مائة الف جنيه بالطبع سيكون ذلك في مصلحة محدودي الدخل فقط في ظل ارتفاع اسعار العقارات حاليا و كذلك معدلات التضخم التي تسبب هذا الارتفاع أما متوسطي الدخل سيقع على عاتقهم في حالة تطبيق الضريبة العقارية على السكن تحمل النسبة الأكبر من فاتورة هذه الضريبة مما يؤثر على معيشتهم .

وأوضح أن مجلس النواب منوط به دراسة أبعاد هذه الضريبة بكل جوانبها ومدى تأثيرها العكسي على حياة المواطنين ونحن على قناعة تامة أن مجلس النواب المنتخب من المواطنين سينحاز لمصالحهم و يحد من الضغوط عليهم بضريبة عقارية قد لا تمثل عنصرا مهما في موارد الدولة بقدر ما تؤثر على قاعدة كبيرة من المواطنين بصورة عكسية .

العقارات عقارات الضريبة العقارية

بالصور

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

