محافظ البحيرة: حصر بؤر الكلاب الضالة واستهداف المناطق الأعلى لحالات العقر

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن المحافظة تولي اهتماما بالغا بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، مشيرة إلى استمرار حملات التحصين والتعقيم والتوعية المجتمعية، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماع موسع بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور رشا فوزى مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، والدكتور الحسيني محمد عوض، مدير عام الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة ممثلي مديريات الطب البيطري، الصحة، الشباب والرياضة، البيئة، جهاز شئون البيئة، الإدارة المتكاملة للمخلفات، الجامعة، الأوقاف، الكنيسة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلي مؤسسات الرفق بالحيوان.

وناقش الاجتماع آليات التنفيذ الميداني للحملة، والتي تتضمن التحصين والتعقيم المنهجي للكلاب الضالة، وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها الصحية، مع استهداف المناطق الأعلى تسجيلًا لحالات العقر، وعلى رأسها منطقة ميدان الساعة بمدينة دمنهور كنموذج تجريبي.

وتم التوجيه بإطلاق حملات توعوية موسعة من خلال المدارس والجامعات ومراكز الشباب ودور العبادة والجمعيات الأهلية، إلى جانب إنشاء منظومة رصد مميكنة لحالات العقر والخدش على مستوى المحافظة، باعتبارها المؤشر الرئيسي لقياس نجاح الحملة.

كما تم التأكيد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة، مع استمرار المتابعة الدورية، بهدف تراجع أعداد الكلاب الضالة والتي تمثل المعايير الأساسية لقياس نجاح المبادرة.





