الاتحاد السنغالي يختار إليمان ندياي لتمثل المنتخب أمام انضباط الكاف

اختار الاتحاد السنغالي اللاعب الدولي إليمان ندياي لتمثيل المنتخب أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، على خلفية أزمة مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال .

قدّم اللاعب توضيحاته ودفاعه بخصوص الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام المنتخب المغربي.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان رسمي له: "مثل الاتحاد أمام لجنة الانضباط بـ«كاف» يوم 27 يناير 2026 على خلفية تقارير الحكام واعتراضات الجامعة المغربية عقب نهائي أمم أفريقيا 2025 مع الاستماع لباب بونا ثياو وإسماعيلا سار وإليمان نداي".

وتابع: “استفاد الاتحاد السنغالي لكرة القدم، المُمثَّل في أمينه العام، من المساعدة القانونية سيدو دياني وتم الاستماع بشكل قانوني إلى المدرب باب بونا تياو، وكذلك اللاعبين إسماعيلا سار وإليمان نداي، وقد قدّموا وسائل دفاعهم.

وقرّرت الهيئة التأديبية حجز القضية للمداولة، وستُبلِّغ قرارها في أجل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة، وهو الأجل الذي حدّدته رئيسة هيئة التحكيم”.