فيستون ماييلي يقود بيراميدز أمام الجونة في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الجونة في الدوري الممتاز.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز، في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - أحمد توفيق - حامد حمدان - محمود زلاكة - وليد الكرتي - دودو الجباس - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما.