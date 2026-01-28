خطة الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين تتقدم بشكل يفوق التوقعات.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن خطة الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم تسير بشكل يفوق التوقعات، وفقًا لتصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطة الطوعية والآمنة لإعادة النازحين كانت تستهدف العام الماضي نحو 400 ألف نازح، إلا أن الأعداد تجاوزت ذلك لتصل إلى أكثر من نصف مليون نازح سوري عادوا إلى بلادهم خلال عدة مراحل منظمة.

وأشار سنجاب إلى أن العام الماضي شهد أكثر من 13 مرحلة لإعادة النازحين بالتعاون بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، إلى جانب المنظمات الدولية والصليب الأحمر، فيما بدأت اليوم المرحلة 14، وهي المرحلة الأولى للعام الجديد.

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية تأمل في إنهاء ملف إعادة النازحين بنهاية العام الجاري، لضمان تواجد قانوني للنازحين المتبقين وفقًا لاحتياجات سوق العمل وظروف الإقامة الشرعية، بعيدًا عن أي أوضاع هجرة غير منظمة.

وأكد المراسل أن ما تحقق خلال العام الماضي يعد إنجازًا غير مسبوق، خاصةً أن ملف النازحين السوريين كان يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة اللبنانية.