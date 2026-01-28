قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أحمد موسى يتحدث عن خطط الإخوان للسيطرة على البلاد خلال 2011
تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ البحر الأحمر يعلن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة

ابراهيم جادالله

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وتوفير كوادر طبية مؤهلة لسد العجز في عدد من التخصصات داخل مستشفيات الغردقة وسفاجا وشلاتين، بما يدعم استقرار الخدمة الصحية واستمراريتها داخل المحافظة.

وأشار محافظ البحر الأحمر أن البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية والتعليمية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والطبية لجامعة الأزهر، مؤكداً تقديره للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على دعمهم المتواصل وتعاونهم المثمر مع المحافظة في خدمة القطاع الصحي.

وفي السياق ذاته، أوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي أن البروتوكول يمثل خطوة عملية لمعالجة نقص الأطباء في التخصصات الحرجة، من خلال الاستعانة بخبرات طبية متميزة من جامعة الأزهر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن التعاون يشمل دعم المستشفيات بالكوادر الطبية إلى جانب برامج تدريبية متخصصة، ورفع كفاءة الفرق الطبية، بما ينعكس على جودة الأداء الطبي وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي البحر الأحمر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي ، انه بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن توقيع بروتوكول التعاون تم من جانب مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بواسطة الدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، وبحضور والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بنين.

كما شهد مراسم التوقيع حضور الدكتورة فاطمة الحسيني أستاذ مساعد الأنف والأذن والحنجرة ومنسق بروتوكولات التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الصحة وعضو مكتب التميز الدولي، والدكتورة سناء أحمد رئيس قسم الرمد بكلية طب البنات وعضو مركز التميز الدولي، والدكتور طه عبد المعبود عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة وعضو مركز التميز الدولي.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي الغردقة سفاجا

