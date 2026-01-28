محافظ البحر الأحمر يعلن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وتوفير كوادر طبية مؤهلة لسد العجز في عدد من التخصصات داخل مستشفيات الغردقة وسفاجا وشلاتين، بما يدعم استقرار الخدمة الصحية واستمراريتها داخل المحافظة.

وأشار محافظ البحر الأحمر أن البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية والتعليمية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والطبية لجامعة الأزهر، مؤكداً تقديره للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على دعمهم المتواصل وتعاونهم المثمر مع المحافظة في خدمة القطاع الصحي.

وفي السياق ذاته، أوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي أن البروتوكول يمثل خطوة عملية لمعالجة نقص الأطباء في التخصصات الحرجة، من خلال الاستعانة بخبرات طبية متميزة من جامعة الأزهر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن التعاون يشمل دعم المستشفيات بالكوادر الطبية إلى جانب برامج تدريبية متخصصة، ورفع كفاءة الفرق الطبية، بما ينعكس على جودة الأداء الطبي وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي البحر الأحمر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي ، انه بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن توقيع بروتوكول التعاون تم من جانب مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بواسطة الدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، وبحضور والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بنين.

كما شهد مراسم التوقيع حضور الدكتورة فاطمة الحسيني أستاذ مساعد الأنف والأذن والحنجرة ومنسق بروتوكولات التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الصحة وعضو مكتب التميز الدولي، والدكتورة سناء أحمد رئيس قسم الرمد بكلية طب البنات وعضو مركز التميز الدولي، والدكتور طه عبد المعبود عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة وعضو مركز التميز الدولي.