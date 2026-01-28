حلمي النمنم: ترامب لا يضع أوروبا ضمن أولوياته.. وسلوكياته الشخصية تتسم بفرض القوة

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن العالم يعيش حاليًا ما وصفه بـ"اللحظة الترامبية"، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحرك وفق رؤية تقوم على شعار "أمريكا للأمريكيين"، تقف خلفها مؤسسات وتيار سياسي داخل الولايات المتحدة، رغم تشبيه البعض له بالنسخة الأمريكية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأوضح "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن ترامب يراهن في سياساته الدولية على كل من روسيا والصين، في حين لا يضع أوروبا ضمن أولوياته، مشيرًا إلى أن سلوكياته الشخصية تتسم بالتنمر وفرض التقاليد بالقوة، ووصفه بأنه "شخصية طاغية بكل المقاييس"، تتوافر فيها السمات النفسية للطغيان.

وأشار إلى أن ما جرى مع فنزويلا يتكرر الآن مع إيران، من خلال فرض حصار بحري، وإرسال حاملة طائرات، وإطلاق تهديدات بمحو إيران من الوجود، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات لا تليق بالخطاب السياسي، خاصة عند الحديث عن دولة ذات ثقل إقليمي ودولي.

وتطرق النمنم إلى التصريحات الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة وولي العهد السعودي بشأن رفض استخدام أراضيهما في أي عمل عسكري ضد إيران، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود ضربة وشيكة محتملة.