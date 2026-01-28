قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
عبد المنعم سعيد: ترامب يرسخ فكرة القوة هي أساس إدارة العلاقات الدولية
هاني سري الدين: الإصلاح المؤسسي وزيادة الاستثمارات الخاصة أولوية المرحلة المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حلمي النمنم: ترامب لا يضع أوروبا ضمن أولوياته.. وسلوكياته الشخصية تتسم بفرض القوة

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن العالم يعيش حاليًا ما وصفه بـ"اللحظة الترامبية"، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحرك وفق رؤية تقوم على شعار "أمريكا للأمريكيين"، تقف خلفها مؤسسات وتيار سياسي داخل الولايات المتحدة، رغم تشبيه البعض له بالنسخة الأمريكية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأوضح "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن ترامب يراهن في سياساته الدولية على كل من روسيا والصين، في حين لا يضع أوروبا ضمن أولوياته، مشيرًا إلى أن سلوكياته الشخصية تتسم بالتنمر وفرض التقاليد بالقوة، ووصفه بأنه "شخصية طاغية بكل المقاييس"، تتوافر فيها السمات النفسية للطغيان.

وأشار إلى أن ما جرى مع فنزويلا يتكرر الآن مع إيران، من خلال فرض حصار بحري، وإرسال حاملة طائرات، وإطلاق تهديدات بمحو إيران من الوجود، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات لا تليق بالخطاب السياسي، خاصة عند الحديث عن دولة ذات ثقل إقليمي ودولي.

وتطرق النمنم إلى التصريحات الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة وولي العهد السعودي بشأن رفض استخدام أراضيهما في أي عمل عسكري ضد إيران، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود ضربة وشيكة محتملة.

ترامب أمريكا اخبار التوك شو العالم حلمي النمنم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

ترشيحاتنا

مشرحة

الشبهات تحاصر الزوج.. أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات جثة ربة منزل

اندلاع حريق

حريق شقة عريس في منزل بقرية قرقارص بأسيوط

هدير عبدالرازق

19 أبريل.. استئناف حكم حبس البلوجر هدير عبدالرازق 3 سنوات في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

بالصور

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

كارثة صامتة.. ماذا تفعل البطاطس الخضراء في الجسم؟

كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟

انطلاق مزاد سيارات نيابات جديد في 2 فبراير المقبل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد