خلال اجتماع المجلس.. مستشفى القصاصين بالإسماعيلية تسعى إلى 90 % للرضا العام

شارك النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، في الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي بمستشفى القصاصين التخصصي، بحضور النائب سامي سليم، ونخبة من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية ورموز المجتمع المدني.

ناقش الاجتماع، الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد عبد اللطيف مدير المستشفي، عدة نقاط جوهرية.

شملت محاور النقاش

تفعيل دور المواطن كشريك فاعل في رصد التحديات ووضع المقترحات، استعراض نجاح المستشفى في الوصول بنسبة الرضا العام للمواطنين إلى 90%، إنجاز شكاوى ومقترحات المنتفعين في مدد زمنية قياسية، رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى بما يلبي تطلعات المواطنين.



شهد الاجتماع حضوراً مميزاً من قيادات هيئة الرعاية الصحية، من بينهم: الدكتورة إسلامه الوزيري (مدير وحدة الاتصال السياسي).

الأستاذة نهلة كامل (مدير إدارة التمريض)، الدكتورة إسراء الملقب (مدير إدارة رضاء المنتفعين بالمستشفى)، الأستاذ تامر صديق (عضو إدارة الإعلام).