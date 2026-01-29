زراعة بالإسماعيلية تختتم فعاليات برنامج «التدريب من أجل التشغيل» لمطبقي المبيدات

اختتمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، فعاليات البرنامج التدريبي "التدريب من أجل التشغيل لمطبقي المبيدات" والذي استمر في الفترة من ٢٥ يناير إلى ٢٨ يناير الجاري وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي، في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن دعم وتأهيل الكوادر الشابة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب الخريجين على الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات الزراعية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة الصحة العامة، والحد من الأثر المتبقي للمبيدات، مع منح المشاركين شهادة «مطبق مبيدات معتمد» بنهاية الدورة.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث للبرنامج تنفيذ يوم عملي تطبيقي للمتدربين داخل المعامل والصوب الزراعية بمنطقة القناة وسيناء، بإشراف المهندس عفيفي محمد، الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والدكتور محمد الدسوقي، منطقة القناة وسيناء للمكافحة الحيوية، بهدف الربط بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، وتناول التدريب ثلاثة محاور رئيسية، جاءت حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، تربية وإكثار معامل لإنتاج طفيل التريكوغراما، بالإضافة لتربية وإكثار المفترس الأكاروسي.

يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة المتدربين، وتعزيز الاعتماد على أساليب المكافحة الحيوية والممارسات الزراعية الآمنة بما يحقق الاستدامة الزراعية ويحافظ على البيئة.