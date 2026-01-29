قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة بالإسماعيلية تختتم فعاليات برنامج «التدريب من أجل التشغيل» لمطبقي المبيدات

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

 اختتمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، فعاليات البرنامج التدريبي "التدريب من أجل التشغيل لمطبقي المبيدات" والذي استمر في الفترة من ٢٥ يناير إلى ٢٨ يناير الجاري وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي، في إطار توجيهات اللواء طيار  أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن دعم وتأهيل الكوادر الشابة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب الخريجين على الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات الزراعية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة الصحة العامة، والحد من الأثر المتبقي للمبيدات، مع منح المشاركين شهادة «مطبق مبيدات معتمد» بنهاية الدورة.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث للبرنامج تنفيذ يوم عملي تطبيقي للمتدربين داخل المعامل والصوب الزراعية بمنطقة القناة وسيناء، بإشراف المهندس عفيفي محمد، الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والدكتور محمد الدسوقي، منطقة القناة وسيناء للمكافحة الحيوية، بهدف الربط بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، وتناول التدريب ثلاثة محاور رئيسية، جاءت حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، تربية وإكثار معامل لإنتاج طفيل التريكوغراما، بالإضافة لتربية وإكثار المفترس الأكاروسي.

يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة المتدربين، وتعزيز الاعتماد على أساليب المكافحة الحيوية والممارسات الزراعية الآمنة بما يحقق الاستدامة الزراعية ويحافظ على البيئة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن الموقف النهائي لرحيل ديانج

سيف جعفر

سيف جعفر بين العرض القطري وتمسك الزمالك.. كواليس الساعات الحاسمة

شوبير

رؤية ومنهج جديد ...شوبير يكشف عن خطة الأهلي بشأن صفقات الفريق

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد