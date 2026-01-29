قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة الفرعون للأضواء.. هدف عالمي لصلاح يقود ليفربول لفوز ساحق ويقترب من أرقام قياسية
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
خلال زيارة رسمية لروما.. وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع إيطاليا
مشتريات المصريين من الذهب تتخطى 45 طنا خلال 2025
إمام عاشور يغيب عن بعثة الأهلي المسافرة لتنزانيا
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
أخبار البلد

المطيري: مصر مقصداً للأمان ودعم التنمية العمالية في حوض النيل أولوية

فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية
فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية
الديب أبوعلي

أكد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن مصر صانعة التاريخ ومقصد الأمان للجميع، مشيراً إلى أنها تحتضن مؤسسات عربية مهمة مثل جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية، مثمناً رعاية وزير العمل، محمد جبران، للنسخة الرابعة من المنتدى لاتحاد نقابات عمال النقل البري لدول حوض النيل.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار، تحت عنوان "دعم مستقبل التعاون بين عمال النقل لدول حوض النيل".

وشدد المطيري على أن العامل هو محور التنمية والسبب الأساسي في دوران عجلة الإنتاج، مشيدًا بتوقيت انعقاد المنتدى الذي يأتي في وقت يحتاج فيه قطاع النقل إلى بيئة عمل مستقرة، من خلال المشاركة الفعالة والتعاون بين عمال دول حوض النيل.

وثمّن المدير العام لمنظمة العمل العربية جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم التنمية المشتركة مع دول حوض النيل وتعزيز روابط الجوار البناء عبر المشروعات المشتركة، كما أشاد بالإنجاز التشريعي لمصر في إصدار قانون العمل الذي ساهم في ترسيخ علاقات عمل أكثر توازنًا واستقرارًا.

وأشار المطيري إلى أن النقل البري يشكل حلقة الوصل بين الموانئ ويعبر الحدود ليكون عصبًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن إدارة وسائل النقل بكفاءة تعزز الاستثمارات وتشعر المواطن بالتطور والتنمية.

وأكد أن المنتدى يمثل نموذجًا للدبلوماسية العمالية المتسقة مع الجهود المبذولة لتحقيق التوازن والاستقرار بين أطراف الإنتاج.

ويشارك في المؤتمر وفود من 10 دول أفريقية، ومنظمات عربية ودولية واتحادات عالمية، إلى جانب ممثلي الوزارات والسفارات، وكوكبة من أعضاء مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العمالية.

فايز علي المطيري منظمة العمل العربية جامعة الدول العربية وزير العمل محمد جبران نقابات عمال النقل البري لدول حوض النيل الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع النقل دول حوض النيل النقابة العامة للعاملين بالنقل المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

