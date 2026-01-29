قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
بوتين: نؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل
تحرك الفوج الثاني من القافلة الإنسانية رقم 127 عبر معبر رفح لدعم غزة
عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحماية الأمن القومي المصري

النائب حسين خضير
النائب حسين خضير
عبد الرحمن سرحان

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيدًا برؤية الرئيس لدعم أهل غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عرقلة، وتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع لتوفير حياة كريمة لسكانه.

وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، الخميس، أن مصر ترفض أي ممارسات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في أرضه، ورفض أي محاولات لتهجيره، محذرًا من تداعيات نزوح الملايين نحو أوروبا والدول الغربية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من أزمات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر تعتبر أي مساعٍ لتقسيم الدول في المنطقة أو إنشاء ميليشيات موازية للجيش أو المؤسسات الوطنية خطاً أحمر، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدد الأمن القومي المصري، وأن الدولة ومؤسساتها هي عنصر الاستقرار والأمن الحقيقي، وليست الميليشيات.

كما أبرز نائب الدقهلية حرص الرئيس على تحصين الشباب المصري وتعزيز الوعي الوطني لمواجهة أي محاولات تأثير ضارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها استخدامات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن حماية الدولة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة من المساجد والكنائس والمدارس والجامعات، إلى جانب التشريعات البرلمانية الرادعة، وذل خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالإشارة إلى أن مصر ستظل ملتزمة بدعم الفلسطينيين، وضمان حقهم في أرضهم وكرامتهم الإنسانية، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار القومي المصري كأولوية لا يمكن التهاون فيها.

البرلمان الشيوخ الرئيس السيسي غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.. صور

جامعة سوهاج

بتكلفة 550 مليون جنيه.. تنفيذ أول مبنى معامل متطور لجامعة سوهاج الأهلية

صورة ارشيفية

القصة الكاملة لطالب بالمرحلة الإعدادية أنهى حياته في منطقة التعاون بالإسماعيلية

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد