برلماني: توجيهات الرئيس تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحماية الأمن القومي المصري

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيدًا برؤية الرئيس لدعم أهل غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عرقلة، وتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع لتوفير حياة كريمة لسكانه.

وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، الخميس، أن مصر ترفض أي ممارسات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في أرضه، ورفض أي محاولات لتهجيره، محذرًا من تداعيات نزوح الملايين نحو أوروبا والدول الغربية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من أزمات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر تعتبر أي مساعٍ لتقسيم الدول في المنطقة أو إنشاء ميليشيات موازية للجيش أو المؤسسات الوطنية خطاً أحمر، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدد الأمن القومي المصري، وأن الدولة ومؤسساتها هي عنصر الاستقرار والأمن الحقيقي، وليست الميليشيات.

كما أبرز نائب الدقهلية حرص الرئيس على تحصين الشباب المصري وتعزيز الوعي الوطني لمواجهة أي محاولات تأثير ضارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها استخدامات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن حماية الدولة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة من المساجد والكنائس والمدارس والجامعات، إلى جانب التشريعات البرلمانية الرادعة، وذل خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالإشارة إلى أن مصر ستظل ملتزمة بدعم الفلسطينيين، وضمان حقهم في أرضهم وكرامتهم الإنسانية، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار القومي المصري كأولوية لا يمكن التهاون فيها.