إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
تحقيقات وملفات

«شعراء جامعة حلوان» في اللقاء الثامن لملتقى شعراء الجامعات بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

استضافت قاعة «ملتقى الإبداع»، ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، اللقاء الثامن من «ملتقى شعراء الجامعات» تحت عنوان «شعراء جامعة حلوان»، وأدارت الندوة الشاعرة مروة فرحات، وشارك في إدارتها الشاعر والكاتب المسرحي أشرف أبو جليل، وشارك في مناقشتها الناقدان الدكتور عصام محمود والدكتور محمود الشرقاوي.


وشهد اللقاء تقديم مجموعة من النصوص الشعرية لعدد من طلاب جامعة حلوان، وهم: أحمد عبد الناصر، أحمد مصطفى عبد الوهاب، ديفيد بارح، سليمان الترباني، ومحمد فتحي، حيث تنوعت التجارب بين الشعر الوجداني، والوطني، والوجودي، والعامية، والشعر الكلاسيكي.


وفي مستهل الندوة، رحّب الشاعر والكاتب المسرحي أشرف أبو جليل بشعراء جامعة حلوان، مؤكدًا أن حظهم كان طيبًا لعدة أسباب، في مقدمتها حضور ناقدين كبيرين مشهود لهما بالدرس العلمي الجاد، ويقدمان قراءات نقدية لكبار الأدباء، مشيرًا إلى تشرفه بالجلوس إلى جوار الناقدين الدكتور محمود الشرقاوي، الذي قدّم دراسات حداثية لافتة في مؤتمرات أدبية سابقة، والدكتور عصام محمود، المعروف بانخراطه الواسع في المشهد الثقافي وندوات الجامعات، وقدرته على التفاعل الحقيقي مع حركة الشباب الجامعي.


وأوضح أبو جليل أن «ملتقى شعراء الجامعات» يمثل مظلة جامعة للأصوات الشعرية الشابة، حيث يشارك فيه نحو عشرين ناقدًا يقدمون دراسات أكاديمية عميقة لشعراء في أعمار تتراوح بين 18 و19 عامًا، مشيرًا إلى أن فكرة الملتقى بدأت عام 2018، وأصبحت اليوم إحدى الفعاليات الأساسية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بوصفها تمثل مستقبل الثقافة المصرية، معربًا عن أمله في استمرارها ودعمه الكامل لها، واستعداده للمشاركة في إدارتها بأي دور يخدم هدفها.


كما أشاد بالشاعرة مروة فرحات، واصفًا شعرها بأنه شديد الخصوصية ولا يشبه أي تجربة أخرى، مؤكدًا أن مشاركتها الأولى في المعرض تمثل إضافة مهمة، وأن عدم حضورها المكثف على الساحة الثقافية لا يقلل من تميز تجربتها، كاشفًا عن تطلعه، في حال استمرار الملتقى، إلى تقديم أفكار جديدة في الدورات المقبلة لاكتشاف أصوات شعرية جديدة من الجامعات الحكومية والخاصة.
وتحدث أبو جليل عن منجزات الملتقى، من بينها إصدار كتاب توثيقي عن الهيئة المصرية العامة للكتاب يضم 121 قصيدة لشعراء الملتقى، ونشر قصائد المشاركين مصحوبة بصورهم في جريدة «حرف» الثقافية الصادرة عن جريدة «الدستور»، إلى جانب اختيار شاعرين متميزين للظهور عبر قناة النيل الثقافية، وإعداد ملف خاص عن واقع شعر الجامعات في مجلة «الثقافة الجديدة».


كما أشار إلى مبادرات نقدية موازية، من بينها إعلان الدكتورة شيرين العدوي إعداد كتاب نقدي كامل لدراسة قصائد الديوان، واعتزام الدكتور سيد الأزهر طرح هذا الديوان ضمن مقرراته لطلاب الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى ترشيح أفضل عشرين شاعرًا من الملتقى للتعاون مع وزارة الثقافة والمشاركة في فعالياتها المختلفة.


ومن جانبها، رحّبت الشاعرة مروة فرحات بالحضور في معرض القاهرة الدولي للكتاب، معربة عن تقديرها للشاعر أشرف أبو جليل، ومؤكدة حرص وزارة الثقافة، ممثلة في قياداتها، على فتح باب حقيقي أمام شعراء الجامعات.


كما وجهت الشكر لخالد أبو الليل، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وللدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لدعمهم المتواصل لهذه الفعالية، مرحبة بالناقدين الدكتور عصام محمود والدكتور محمود الشرقاوي، وبالطلاب الشعراء المشاركين.


وألقى الشعراء المشاركون قصائدهم، حيث ألقى الشاعر أحمد عبد الناصر قصيدة «الاغتراب النفسي»، وألقى الشاعر أحمد مصطفى عبد الوهاب قصيدة «ياما البلد»، فيما ألقى ديفيد بارح قصيدة «الضحية»، وألقى سليمان الترباني قصيدة «حديث النيل»، وقدم محمد فتحي قصيدته «بل ريقي».


وفي الجانب النقدي، قال الدكتور عصام محمود، أستاذ الدراسات الأدبية والنقدية بكلية الآداب جامعة حلوان، إن ما يشهده الملتقى جهد ثقافي كبير لم يره منذ سنوات، مشيدًا بإدارة المعرض وبالدور الذي يقوم به الشاعر أشرف أبو جليل في دعم الشعر والشعراء من مختلف المحافظات. وقدم قراءة تفصيلية للنصوص، تناول فيها قصيدة «الاغتراب النفسي» بوصفها تعبيرًا عن سجن وجودي داخلي، مستخدمة لغة تجمع بين الفصحى والعامية المثقفة، وصورًا تراثية ودينية تعكس الصراع النفسي. كما تناول قصيدة «الضحية» لديفيد بارح باعتبارها نصًا دراميًا ذا لغة واقعية قاسية، ترصد الإنسان بوصفه ضحية لتراكم الخيبات، مع ملاحظات تتعلق بالإيقاع والتداخل اللغوي.


وتوقف عند قصيدة «حديث النيل» لسليمان الترباني، معتبرًا إياها نموذجًا للنزعة الصوفية واللغة التراثية، حيث مزج الشاعر بين القداسة الدينية وقداسة الوطن، واستدعى تناصات قرآنية وتاريخية، مع الإشارة إلى بعض المبالغات العاطفية وكسر القافية في مواضع محددة.


كما تناول قصيدة محمد فتحي، المنتمية إلى الشعر العامي، بوصفها نصًا إنسانيًا مباشرًا يخاطب الوجدان بلغة ابن البلد، ويعتمد على صور بسيطة ذات شحنة عاطفية واضحة، مع تسجيل ملاحظات لغوية ونحوية.
أما الدكتور محمود الشرقاوي، فقد أكد أن مسار الملتقيات الشعرية يمثل احتفاءً حقيقيًا بميلاد أصوات شعرية جديدة، مشيرًا إلى تنوع الاشتغالات الجمالية بين الشعراء، وتراوح النصوص بين الكلاسيكي، والوجداني، والتفعيلة، والشعر الوجودي.
وأوضح أن قصيدة «الاغتراب النفسي» قدمت نموذجًا لتحويل الإيقاع إلى أداة تشخيص وجودي، فيما مثلت قصيدة «ياما البلد» غزلًا عذريًا مثاليًا يرتقي بالمعنى الأخلاقي والجمالي. كما اعتبر قصيدة «بل ريقي» نموذجًا للنجاة الإنسانية وأخلاق الحد الأدنى من الحياة، بينما عالجت قصيدة «الضحية» فكرة الإنسان المستهدف بالصمت في واقع عبثي، وقدمت «حديث النيل» تصورًا صوفيًا لوطن مقدس يستدعي التراث والتاريخ واللغة الفخمة.
وفي ختام اللقاء، قال الشاعر أشرف أبو جليل إن ما قُدم من قراءات نقدية يعكس جهدًا علميًا حقيقيًا يُحسب للنقاد، مؤكدًا أن الملتقى لا يهدف فقط إلى اكتشاف شعراء المستقبل، بل يسعى أيضًا إلى صناعة قيادات ثقافية شابة قادرة على إدارة المشهد الإبداعي، موجّهًا الشكر لجميع المشاركين والمنظمين والحضور.

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
الشباب والرياضة بالشرقية
