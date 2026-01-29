«الطفولة والأمومة» و«الهلال الأحمر» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم وحماية الأطفال والأمهات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
«الطفولة والأمومة» و«الهلال الأحمر المصري» يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لدعم وحماية الأطفال والأمهات
أمل مجدى

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الطفل، وتحسين جودة الحياة للأطفال والأسر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقّع البروتوكول كلٌّ من الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك بحضور الدكتور سامح عوض، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة ميراي نسيم، والسيدة سارة عزيز، عضوتي مجلس إدارة المجلس، والدكتورة هناء السيد، مدير برنامج صحة الفتيات بالمجلس.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لحماية الأطفال ودعم الأمهات، وانطلاقًا من الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسستان في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني، بما يعكس الالتزام المشترك بدعم حقوق الطفل، وتعزيز آليات الحماية، وبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال وحماية الأمهات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأوضحت رئيسة المجلس أن البروتوكول يهدف إلى وضع إطار عملي ومتكامل لأوجه التعاون المشترك بين الطرفين، بما يسهم في خدمة مصالح الأطفال والأمهات في مصر، وتعزيز قدرات المؤسستين على الاستجابة الفعّالة لمختلف التحديات، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئ. ويتضمن البروتوكول التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها الإسعافات الأولية، والدعم النفسي الاجتماعي، وإدارة الأزمات، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة وحقوق الطفل، وحشد جهود المجتمع للمشاركة الفعّالة في حمايتهم، باعتباره هدفًا مشتركًا للطرفين.

وقالت السنباطي إن البروتوكول ينص على تنظيم حملات توعية وطنية مشتركة تتعلق بحقوق وقضايا الطفل، مثل مناهضة العنف ضد الأطفال، ومخاطر سوء استخدام الإنترنت، وأهمية التربية الواعية، مع الاستفادة من شبكة متطوعي الهلال الأحمر المصري الواسعة للوصول إلى مختلف المجتمعات والفئات المستهدفة.

ووجّهت السنباطي الشكر إلى السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، تقديرًا لجهودها ودعمها المتواصل للعمل الإنساني.

وعقب توقيع البروتوكول، أجرت الدكتورة سحر السنباطي جولة تفقدية داخل مركز عمليات الطوارئ التابع للهلال الأحمر المصري، للاطلاع على آليات العمل ومتابعة جهود الإغاثة والاستجابة للأزمات على المستويين المحلي والدولي.

وخلال الجولة، استمعت رئيسة المجلس إلى شرح مفصل حول منظومة إدارة الأزمات بالمركز، والتي تعتمد على نظام متكامل لتقييم الأوضاع يعمل على مدار الساعة، ويشمل مراحل الاستعداد والاستجابة والتدخل السريع، بما يتيح الرصد اللحظي لمختلف الأوضاع الإنسانية وسرعة توجيه الدعم والمساندة للمناطق المتضررة.

وأشادت الدكتورة سحر السنباطي بفرق الهلال الأحمر المصري ومتطوعيه، مثمّنةً الجهود الإنسانية الكبيرة التي يبذلها الشباب والفتيات من المتطوعين في مختلف مواقع العمل، ودورهم الحيوي في سرعة الاستجابة للأزمات، وتقديم الدعم والمساندة للمجتمعات المتضررة بروح إنسانية ومسؤولية وطنية.

الطفولة والأمومة المجلس القومى للطفولة والأمومة القومى للطفولة سحر السنباطي الهلال الأحمر

