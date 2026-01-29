مسؤول أمريكي: وصول مدمرة إضافية للبحرية إلى الشرق الأوسط

أكد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز، وصول مدمرة إضافية تابعة للبحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين القول بأن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية أطلع إدارة الرئيس دونالد ترامب على معلومات استخبارية عن إيران.

وأضاف المسؤولين الأمريكيين، أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية اجتمع مع مسؤولين في البنتاجون والبيت الأبيض حيث تهدف زيارة الوفد الإسرائيلي تبادل معلومات استخبارية بشأن أهداف محتملة في إيران.

كما أشار المسؤولين إلى أن طهران لا تبدو مهتمة باتفاق يستند إلى الشروط الأمريكية القصوى ،مضيفين " التوجيه الحالي هو الاستعداد ولكن يبدو أن ترامب سيتخذ قرارا آخر بشأن إيران خلال أيام.