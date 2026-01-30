أقر قانون حماية المسنين ، عدة حالات جديدة لإعفاء المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويخفف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم، يأتي ذلك ليعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق كبار السن وتوفير رعاية اجتماعية وإنسانية متكاملة.



أقر قانون حماية المسنين ، عدة حالات جديدة لإعفاء المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويخفف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم، يأتي ذلك ليعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق كبار السن وتوفير رعاية اجتماعية وإنسانية متكاملة.

وحدد القانون حالان إعفاء المسن من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية ، حيث نص القانون على أن يعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

و تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.