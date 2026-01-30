المدير التجاري لـ«فيتور»: مصر حصدت جائزة أفضل جناح بالمعرض بفضل مزيج الإبداع والتراث الثقافي

قال المدير التجاري لمعرض «فيتور» السياحي، خوسيه سانشيز، إن المعرض في نسخته الحالية حقق العديد من الأرقام القياسية على مستوى الحضور، حيث شهد مشاركة ما يقرب من 10 آلاف شركة من 160 دولة.

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أيام المعرض المخصصة للاجتماعات الثنائية شهدت حضور نحو 150 ألف زائر، إضافة إلى أعداد تجاوزت ذلك خلال الأيام التي عُقدت فيها اجتماعات موسعة تضم أكثر من شخصين، وهو ما يعكس أهمية المعرض والنمو الكبير في المشاركة الدولية من الزوار المحليين والعالميين.

وأشار إلى أن تركيز المعرض على الاجتماعات الثنائية والحوار المباشر مع الخبراء يميزه عن غيره من المعارض السياحية العالمية، إلى جانب تنظيم احتفالات خاصة بالسياح المتوافدين، ما يخلق أجواءً من السعادة ويمنحه طابعًا فريدًا.

ولفت إلى أن فوز مصر بجائزة أفضل جناح في المعرض يعود إلى قيام الجناح المصري بالمزج بين الإبداع والإرث الثقافي والأصالة، مشيرًا إلى أن الحضور المصري في إسبانيا نقل صورة متكاملة عن المقاصد السياحية، من النيل والمتحف المصري إلى معبد أبو سمبل وغيرها، وهو ما أسهم في تتويج الجناح المصري كأفضل جناح بالمعرض.

وأكد على أن المعرض يضم عددًا كبيرًا من الخبراء ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة واستكشاف فرص العمل المتنوعة، ما يخلق بيئة إيجابية تعزز الابتكار والتعاون الدولي.