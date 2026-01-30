“مصر بتتكلم حرفي” التضامن تنظم معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمركز "سيتي ستارز التجاري" بمدينة نصر

انطلقت فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مركز سيتي ستارز التجاري بمدينة نصر ورعاية بنك ناصر الاجتماعي.

وتستمر فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" حتي 16 فبراير المقبل، بمول سيتي ستارز التجاري بمدينة نصر، حيث يستقبل الجمهور يوميا من 11 صباحا وحتي الـ10 مساء.

ويشهد المعرض مشاركة 200 عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية، ويقام على مساحة 2000 متر، ويأتي في إطار استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي التي تستهدف

التوسع فى إقامة المعارض المتخصصة دعما لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية حفاظا على هذا التراث الثقافي، فضلا عن دعم القدرات التنافسية للمنتج المحلي أمام المنتجات الأخرى وبما يعزز من قدرته على فتح أسواق خارجية، بالإضافة إلى تطوير قطاع الحرف ورفع كفاءة الحرفيين.

ويشارك في فعاليات المعرض عدد من المعروضات المتميزة من المنسوجات والصدف والفخار والمشغولات النحاسية، ويتميز المعرض في نسخته الجديدة بعدد واسع من المنتجات الرمضانية المتميزة من المواد الغذائية، حيث التمور بأنواعها المتميزة بالجودة والأسعار المناسبة والتوابل وزيت الزيتون والديكورات الرمضانية المتميزة من المفارش والقفاطين الكتان المطعمة والمطرزة والفوانيس بتصميماتها الرائعة، كذلك ألوان الديكورات المنزلية والاكسسوارات وأعمال الجلود.

الجدير بالذكر أن معرض "ديارنا" يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، ويمكن العارضين من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة مما يساهم في إيجاد فرص بيع مباشرة ويستمر المعرض في دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مساحات عرض من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية مع عرض قصص نجاح العديد منهم.