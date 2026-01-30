قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
صوت الحارة الذي لم يغب.. كنز الغيطاني يعيد نجيب محفوظ إلى شاشة معرض الكتاب
فن وثقافة

أمير فخر الدين عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان برلين

المخرج أمير فخر الدين
المخرج أمير فخر الدين
محمد نبيل

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) عن اختيار المخرج والكاتب السوري أمير فخر الدين عضوًا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في دورته ال 76 المقبلة، في تأكيد جديد على المكانة الفنية التي يحتلها كأحد أبرز الأصوات السينمائية العربية المعاصرة على الساحة الدولية.

يأتي هذا الاختيار بعد مشاركة لافتة لأمير فخر الدين في برليناله العام الماضي، حيث عُرض فيلمه الروائي الطويل الثاني «يونان» ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، ليكون الفيلم العربي الوحيد الذي نافس في هذه المسابقة المرموقة.
 

فيلم «يونان» من إخراج وتأليف ومونتاج أمير فخر الدين، وهو من بطولة أيقونة السينما الألمانية هانا شيغولا، والنجم اللبناني الكبير جورج خبّاز. تدور أحداث الفيلم على جزيرة نائية، حيث يبحث منير (جورج خباز) عن العزلة للتأمل في خطوته الأخيرة، فيجد العزاء في الوجود الهادئ لفاليسكا (هانا شيغولا) التي أشعلت شفقتها إرادته المتلاشية للعيش.

وحظي الفيلم باحتفاء نقدي واسع وحصد عددًا من الجوائز الدولية، من بينها جائزتا أفضل ممثل وأفضل ممثلة في مهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي، إلى جانب جائزة أفضل فيلم من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، إضافة إلى جائزتي اليسر لأفضل مخرج وأفضل ممثل عند عرض الفيلم عربيًا للمرة الأولى ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
 

وُلد أمير فخر الدين لأبوين من هضبة الجولان المحتلة، ويقيم حاليًا في ألمانيا. تنعكس تجربته الشخصية بوضوح في أفلامه، التي تنشغل بأسئلة الوطن، الاغتراب، والهوية، من خلال لغة سينمائية هادئة، تأملية، وعميقة الإنسانية.

ويُعد فيلم «يونان» الجزء الثاني من ثلاثية سينمائية لأمير فخر الدين، بدأها بفيلمه الروائي الأول «الغريب»، الذي عُرض عالميًا لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتم تصويره في الجولان المحتل، كما جرى اختياره ضمن أفضل 100 فيلم عربي في قائمة Cinemayaat. ويعمل أمير حاليًا على تطوير الفيلم الثالث والأخير من هذه الثلاثية.

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

سرطان البنكرياس

إنجاز طبي.. باحثون يطورون علاجا يقضي على سرطان البنكرياس المميت

الحموضة

3 عادات افعلها أثناءالأكل ولن تعانى من الحموضة

الملوخية

طريقة تخزين الملوخية للحفاظ على اللون والطعم

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

