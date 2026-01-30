أمير فخر الدين عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان برلين

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) عن اختيار المخرج والكاتب السوري أمير فخر الدين عضوًا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في دورته ال 76 المقبلة، في تأكيد جديد على المكانة الفنية التي يحتلها كأحد أبرز الأصوات السينمائية العربية المعاصرة على الساحة الدولية.

يأتي هذا الاختيار بعد مشاركة لافتة لأمير فخر الدين في برليناله العام الماضي، حيث عُرض فيلمه الروائي الطويل الثاني «يونان» ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، ليكون الفيلم العربي الوحيد الذي نافس في هذه المسابقة المرموقة.



فيلم «يونان» من إخراج وتأليف ومونتاج أمير فخر الدين، وهو من بطولة أيقونة السينما الألمانية هانا شيغولا، والنجم اللبناني الكبير جورج خبّاز. تدور أحداث الفيلم على جزيرة نائية، حيث يبحث منير (جورج خباز) عن العزلة للتأمل في خطوته الأخيرة، فيجد العزاء في الوجود الهادئ لفاليسكا (هانا شيغولا) التي أشعلت شفقتها إرادته المتلاشية للعيش.

وحظي الفيلم باحتفاء نقدي واسع وحصد عددًا من الجوائز الدولية، من بينها جائزتا أفضل ممثل وأفضل ممثلة في مهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي، إلى جانب جائزة أفضل فيلم من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، إضافة إلى جائزتي اليسر لأفضل مخرج وأفضل ممثل عند عرض الفيلم عربيًا للمرة الأولى ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



وُلد أمير فخر الدين لأبوين من هضبة الجولان المحتلة، ويقيم حاليًا في ألمانيا. تنعكس تجربته الشخصية بوضوح في أفلامه، التي تنشغل بأسئلة الوطن، الاغتراب، والهوية، من خلال لغة سينمائية هادئة، تأملية، وعميقة الإنسانية.

ويُعد فيلم «يونان» الجزء الثاني من ثلاثية سينمائية لأمير فخر الدين، بدأها بفيلمه الروائي الأول «الغريب»، الذي عُرض عالميًا لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتم تصويره في الجولان المحتل، كما جرى اختياره ضمن أفضل 100 فيلم عربي في قائمة Cinemayaat. ويعمل أمير حاليًا على تطوير الفيلم الثالث والأخير من هذه الثلاثية.