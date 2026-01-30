مستقبل وطن يهنئ البدوي برئاسة الوفد

تقدّم حزب مستقبل وطن بخالص التهنئة للدكتور السيد البدوي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لـ حزب الوفد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في قيادة هذا الكيان السياسي العريق.

وأكد الحزب، في بيان له، تقديره للدور التاريخي والوطني الذي يلعبه حزب الوفد في دعم الحياة السياسية المصرية، والمساهمة في ترسيخ قيم العمل الحزبي والمشاركة الوطنية.

كما وجّه «مستقبل وطن» التهنئة إلى أعضاء وكوادر حزب الوفد، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والازدهار، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين القوى السياسية الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن ويُسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار، في ظل ما تحمله المرحلة الحالية من تحديات تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل مصر.