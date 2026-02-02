قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
قبل رمضان 2026 .. وزير التموين في الشرابية وروض الفرج لهذا السبب
اختبار طبى وغموض المشاركة.. توروب فى ورطة بلقاء الأهلي والبنك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد عقر 6 أطفال.. ماذا يحدث لجسم الإنسان بعد عقر الكلاب؟

عقر الكلب
عقر الكلب
ريهام قدري

 
عقر الكلاب لا يعتبر مجرد إصابة سطحية، لكنه قد يتحول إلى خطر صحي جسيم إذا لم يتم التعامل معه بسرعة ووعي، خاصة عند الأطفال.


 ماذا يحدث لجسم الطفل بعد عقر الكلب؟


عند تعرض الطفل لعضة كلب، يدخل لعابه مباشرة إلى الجسم عبر الجرح، وهنا تكمن الخطورة، لأن لعاب الكلاب قد يحمل بكتيريا وفيروسات خطيرة، أبرزها:
داء الكَلَب (السعار): مرض فيروسي قاتل إذا لم يُعالج قبل ظهور الأعراض، ويهاجم الجهاز العصبي.
التهابات بكتيرية شديدة: قد تؤدي إلى تورم، صديد، ارتفاع حرارة، وقد تصل إلى تسمم الدم.
تلف الأعصاب أو العضلات: خاصة إذا كانت العضة عميقة.
صدمة نفسية للطفل: خوف دائم، فزع، اضطرابات نوم، وقد تصل إلى رهاب الحيوانات.


الأعراض الخطيرة التي قد تظهر لاحقًا تشمل:

 

 صداع شديد، ارتفاع حرارة، تشنجات، صعوبة بلع، اضطرابات عصبية، وهي علامات طارئة لا تحتمل التأجيل.


ثانيًا: ماذا تفعل فورًا إذا هاجم كلب طفلك؟


التصرف السريع ينقذ الحياة:
غسل الجرح فورًا
يُغسل مكان العضة بماء جارٍ وصابون لمدة لا تقل عن 10–15 دقيقة، وهي خطوة أساسية لتقليل الفيروسات والبكتيريا.
تطهير الجرح
باستخدام مطهر طبي مثل البيتادين (إن وُجد)، دون غلق الجرح أو خياطته مبدئيًا.
عدم التهاون مهما كان الجرح بسيطًا
حتى الخدش الصغير قد ينقل داء الكلب.
التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حكومي
لأخذ:


مصل السعار
تطعيمات داء الكلب في مواعيدها المحددة
حقنة التيتانوس إذا لزم الأمر
متابعة الطفل نفسيًا
وطمأنته، وعدم السخرية من خوفه أو التقليل مما حدث.

عقر الكلاب السعار مخاطر عض الكلب الكلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

يحتاج لعمل فني مكثف.. علاء عبد الغني يشيد بلاعب الزمالك

حسين الشحات

أحمد شوبير يطالب بعودة حسين الشحات للمشاركة مع الأهلي

سلة الاهلي

الليلة.. رجال سلة الاهلي يواجه سبورتنج في بطولة دوري السوبر

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد