بعد عقر 6 أطفال.. ماذا يحدث لجسم الإنسان بعد عقر الكلاب؟



عقر الكلاب لا يعتبر مجرد إصابة سطحية، لكنه قد يتحول إلى خطر صحي جسيم إذا لم يتم التعامل معه بسرعة ووعي، خاصة عند الأطفال.



ماذا يحدث لجسم الطفل بعد عقر الكلب؟



عند تعرض الطفل لعضة كلب، يدخل لعابه مباشرة إلى الجسم عبر الجرح، وهنا تكمن الخطورة، لأن لعاب الكلاب قد يحمل بكتيريا وفيروسات خطيرة، أبرزها:

داء الكَلَب (السعار): مرض فيروسي قاتل إذا لم يُعالج قبل ظهور الأعراض، ويهاجم الجهاز العصبي.

التهابات بكتيرية شديدة: قد تؤدي إلى تورم، صديد، ارتفاع حرارة، وقد تصل إلى تسمم الدم.

تلف الأعصاب أو العضلات: خاصة إذا كانت العضة عميقة.

صدمة نفسية للطفل: خوف دائم، فزع، اضطرابات نوم، وقد تصل إلى رهاب الحيوانات.



الأعراض الخطيرة التي قد تظهر لاحقًا تشمل:

صداع شديد، ارتفاع حرارة، تشنجات، صعوبة بلع، اضطرابات عصبية، وهي علامات طارئة لا تحتمل التأجيل.



ثانيًا: ماذا تفعل فورًا إذا هاجم كلب طفلك؟



التصرف السريع ينقذ الحياة:

غسل الجرح فورًا

يُغسل مكان العضة بماء جارٍ وصابون لمدة لا تقل عن 10–15 دقيقة، وهي خطوة أساسية لتقليل الفيروسات والبكتيريا.

تطهير الجرح

باستخدام مطهر طبي مثل البيتادين (إن وُجد)، دون غلق الجرح أو خياطته مبدئيًا.

عدم التهاون مهما كان الجرح بسيطًا

حتى الخدش الصغير قد ينقل داء الكلب.

التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حكومي

لأخذ:



مصل السعار

تطعيمات داء الكلب في مواعيدها المحددة

حقنة التيتانوس إذا لزم الأمر

متابعة الطفل نفسيًا

وطمأنته، وعدم السخرية من خوفه أو التقليل مما حدث.