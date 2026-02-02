كتب خبر وفاته بنفسه.. آخر ما كتبه البلوجر أحمد مصطفى قبل موته بلحظات

تصدر خبر وفاة البلوجر احمد مصطفي تريند السوشيال ميديا ورغم ذلك لايعرفه الكثير

من هو أحمد مصطفى؟



أحمد مصطفى البراجة كان بلوجر وصانع محتوى وشاب طبيب مصري من دفعة 62 بكلية الطب بجامعة طنطا، وهو أيضًا صاحب علامة تجارية للأزياء ويتابعه عدد كبير من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.



كان عمره حوالي 25 عامًا ولم يتخرج بعد رسميًا عند لحظات مرضه.



ما حدث له قبل الوفاة

في الأيام الأخيرة قبل رحيله، بدأ يشعر بأعراض شبّهها بنزلة برد – مثل ألم في الصدر وأعراض إنفلونزا – وشارك متابعيه ببعض تلك التفاصيل على حسابه الشخصي قبل تدهور حالته.



تطور المرض بسرعة كبيرة خلال ساعات قليلة، وفُصل لاحقًا أنه قد يكون التهاب رئوي حاد، وهو التهاب شديد في الرئتين يمكن أن يعيق تبادل الأكسجين بالجسم، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه طبيًا بسرعة.



تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته، لكنه توفي بعد لحظات قليلة من دخوله، في حادثة صادمة لمحبيه.





آخر ما كتبه قبل رحيله

قبل وفاته بقليل

، نشر أحمد مصطفى تدوينة لاقت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل، قال فيها بشكل مؤثر:

"وهو يوم ما أموت.. أموت من دور برد" — عبارة أصبحت حديث المتابعين بعد وقوع الوفاة المفاجئة.





ردود الأفعال

خبر وفاته أثار حزنًا واسعًا بين زملائه في كلية الطب ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعى اتحاد الطلاب في كلية الطب بجامعة طنطا الفقيد بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه معروف بأخلاقه وروحه الطيبة ونشاطه الإيجابي في صناعة المحتوى.