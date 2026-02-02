165 ألف جنيه.. فستان أمينة خليل في يثير الجدل



أثارت الفنانة أمينة خليل حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها في فعاليات رمضان بريميير بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار، ليس فقط بسبب التصميم، ولكن بسبب سعر الفستان الذي ارتدته.



واختارت أمينة خليل فستانًا من توقيع المصمم المصري مرمر حليم، جاء باللون الأزرق السماوي وبكسرات كاملة منحت التصميم طابعًا ناعمًا ومترفًا في الوقت نفسه، بينما وصل سعر الفستان إلى نحو 165 ألف جنيه، ما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي.



ورأى متابعون أن السعر يعكس فخامة الخامات ودقة التنفيذ، خاصة أن التصميم يعتمد على تفاصيل دقيقة وكسرات متقنة تحتاج إلى وقت ومجهود كبيرين في التنفيذ، فيما اعتبر آخرون أن الرقم مرتفع مقارنة بطبيعة الحدث، ليبقى سعر الفستان محور نقاش واسع بين الجمهور.



واكتملت إطلالة أمينة خليل باختيارها تسريحة شعر مرفوعة للأعلى، ما أبرز تصميم الفستان وتفاصيله، وجعل الإطلالة متناسقة مع أجواء الحدث، مؤكدة مرة أخرى حضورها اللافت على السجادة الحمراء وقدرتها على لفت الأنظار باختياراتها الجريئة.