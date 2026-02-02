قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني
مدرب كامويش السابق يشيد بصفقة الأهلي الجديدة
رئيس الأركان الإيرانية: نحن على أتم استعداد للمواجهة والرد بطريقة انتقامية
مصادر: إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
فتح معبر رفح.. طوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة
مهاجم الأهلي : طموحنا التتويج بدورى أبطال أفريقيا
بث مباشر.. تشغيل معبر رفح بشكل رسمي
غرامة وحبس 6 أشهر.. عقوبة امتناع موظف عام عن العمل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
165 ألف جنيه.. فستان أمينة خليل في يثير الجدل

أثارت الفنانة أمينة خليل حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها في فعاليات رمضان بريميير بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار، ليس فقط بسبب التصميم، ولكن بسبب سعر الفستان الذي ارتدته.


واختارت أمينة خليل فستانًا من توقيع المصمم المصري مرمر حليم، جاء باللون الأزرق السماوي وبكسرات كاملة منحت التصميم طابعًا ناعمًا ومترفًا في الوقت نفسه، بينما وصل سعر الفستان إلى نحو 165 ألف جنيه، ما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي.


ورأى متابعون أن السعر يعكس فخامة الخامات ودقة التنفيذ، خاصة أن التصميم يعتمد على تفاصيل دقيقة وكسرات متقنة تحتاج إلى وقت ومجهود كبيرين في التنفيذ، فيما اعتبر آخرون أن الرقم مرتفع مقارنة بطبيعة الحدث، ليبقى سعر الفستان محور نقاش واسع بين الجمهور.


واكتملت إطلالة أمينة خليل باختيارها تسريحة شعر مرفوعة للأعلى، ما أبرز تصميم الفستان وتفاصيله، وجعل الإطلالة متناسقة مع أجواء الحدث، مؤكدة مرة أخرى حضورها اللافت على السجادة الحمراء وقدرتها على لفت الأنظار باختياراتها الجريئة.

