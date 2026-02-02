قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

فستان بمليون جنيه.. إطلالة دينا طلعت تثير الجدل

سيدة الأعمال دينا طلعت
سيدة الأعمال دينا طلعت
هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة لسيدة الأعمال دينا طلعت، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات العامة.


تفاصيل إطلالة دينا طلعت في أحدث ظهور


تألقت دينا طلعت في أحدث ظهور لها بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل مصنوع من القماش الذهبي اللامع بالكامل، واتسم التصميم بصحية الأوف شولدر.
قد حمل فستان دينا طلعت توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، فيما بلغ سعره 19200 دولار أي ما يقرب من مليون جنيه مما أثار الدهشه بين رواد السوشيال ميديا.


أما من الناحية الجمالية، بدت دينا طلعت بشعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

دينا طلعت إطلالة دينا طلعت صور دينا طلعت

المزيد

