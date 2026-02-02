فوائد أوراك الدجاج لا تتوقعيها.. كنز غذائي

أوراك الدجاج من أكثر أجزاء الدجاج استخدامًا في البيوت المصرية، ليس فقط لطعمها المميز، ولكن لقيمتها الغذائية العالية التي قد يجهلها الكثيرون.

خبراء التغذية يؤكدون أن هذا الجزء يحتوي على عناصر مهمة تدعم صحة الجسم عند تناوله بطريقة صحية.

وتتميز أوراك الدجاج بأنها مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، الذي يلعب دورًا أساسيًا في بناء العضلات وتقوية جهاز المناعة، كما يساهم في تجديد خلايا الجسم وزيادة الشعور بالشبع لفترات أطول.

كما تحتوي أوراك الدجاج على نسبة جيدة من الكولاجين الطبيعي، خاصة عند طهيها في الشوربة، وهو ما يجعلها مفيدة لصحة المفاصل والغضاريف، ويساعد في تقليل آلام الركبة والعظام، خصوصًا لدى كبار السن.

ولا تتوقف الفوائد عند هذا الحد، إذ تمد أوراك الدجاج الجسم بعناصر مهمة مثل الحديد والزنك وفيتامين B12، وهي عناصر ضرورية للوقاية من فقر الدم وتحسين وظائف الجهاز العصبي وزيادة التركيز.

وتشير الدراسات الغذائية إلى أن الدهون الطبيعية الموجودة في أوراك الدجاج تمنح الجسم طاقة مستمرة، وتساعد على امتصاص بعض الفيتامينات المهمة، بشرط الاعتدال في الكمية واتباع طرق طهي صحية.

وينصح خبراء التغذية بتناول أوراك الدجاج مسلوقة أو مشوية أو مطهية في الفرن، مع إزالة الجلد لمن يتبع نظامًا غذائيًا منخفض الدهون، للحصول على أكبر فائدة صحية دون أضرار.

بهذا، تثبت أوراك الدجاج أنها ليست مجرد وجبة مشبعة، بل عنصر غذائي متكامل يدعم صحة الأسرة إذا تم إدخاله في النظام الغذائي بشكل متوازن.