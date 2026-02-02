البقع الداكنة المخملية على الجلد تشير للإصابة بمرض خطير.. تفاصيل

البقع الداكنة المخملية، المعروفة باسم الشواك الأسود، قد تكون علامة تحذيرية مبكرة لمقاومة الأنسولين، أو مقدمات السكري، وتظهر هذه الحالة عادةً على الرقبة، أو تحت الإبطين، أو في منطقة العانة، وترتبط بالسمنة، أو العوامل الوراثية، أو الاضطرابات الهرمونية، أو بعض الأدوية. ورغم أنها غير ضارة، إلا أن التغيرات المفاجئة أو المستمرة تستدعي تقييمًا طبيًا وفحصًا لمستوى السكر في الدم.

غالباً ما تُشير بشرتكِ بصمت إلى مشاكل صحية، وبعضها قد يكون خطيراً للغاية. إذا لاحظتِ وجود بقع داكنة على بشرتكِ، فقد يكون ذلك بسبب مقاومة الأنسولين، وهي علامة تحذيرية مبكرة لمرض السكري أو مقدمات السكري.

يُعرف هذا المرض الجلدي أيضاً باسم الشواك الأسود، ويتميز بظهور بقع داكنة مخملية الملمس على ثنايا الجلد، والتي يعتبرها الأطباء من أولى العلامات الظاهرة على صعوبة تنظيم مستويات السكر في الدم. ووفقاً للخبراء، يمكن أن يظهر الشواك الأسود على طول ثنايا الجلد في أي مكان في الجسم، بما في ذلك المناطق خلف الرقبة، وتحت الإبطين، وتحت الثديين، ومنطقة العانة، وحتى المرفقين أو خلف الركبتين، على شكل بقع داكنة سميكة خشنة الملمس.

على الرغم من أنها ليست ضارة، إلا أن مرض الشواك الأسود يحتاج إلى علاج.

من هم المصابون بمرض الشواك الأسود؟

يقول الأطباء إنه إذا أصبت بمرض الشواك الأسود، على الرغم من أنك تتمتع بصحة جيدة، فقد تكون هناك بعض الأسباب وراء ذلك:

أنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن

وجود تاريخ عائلي للمرض

ينحدرون من أصول أمريكية أصلية، أو أفريقية، أو كاريبية، أو إسبانية

بشرة داكنة

هل يعني وجود الشواك الأسود بالضرورة الإصابة بمرض السكري؟

مع أن هذه الحالة لا تعني بالضرورة الإصابة بداء السكري أو مقدمات السكري، إلا أنها قد تكون علامة على الإصابة به. لذا، يُنصح بإجراء الفحوصات واستشارة الطبيب عند ملاحظة أي من علامات فقدان الشهية العصبي.

مرحلة ما قبل السكري تعني وجود علامات مبكرة لمرض السكري، ولكنك لم تُصب به بعد. إذا كنت تعاني من مرحلة ما قبل السكري، فسيناقش معك طبيبك الخطوات التي يجب اتخاذها لتقليل خطر إصابتك بمرض السكري. وإذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيمكنك أنت وطبيبك مناقشة خيارات العلاج.

ما الذي يسبب مرض الشواك الأسود؟

هناك العديد من الأسباب وراء فقدان الشهية العصبي، ومنها على سبيل المثال:

الحالات المرتبطة بارتفاع مستويات الأنسولين في الدم مثل السمنة، ومقدمات السكري، أو داء السكري

وراثة- إذا كان أفراد الأسرة يعانون من هذه الحالة أيضاً

بعض الأدوية، مثل حبوب منع الحمل أو الستيرويدات

هرموني -تشمل هذه الحالات الأمراض المتعلقة بالغدة الدرقية

العلاج بهرمون النمو

علامات وأعراض مرض الشواك الأسود

تتضمن بعض علامات وحالات مرض الشواك الأسود ما يلي:

بقع من الجلد البني أو الأسود، إما في جميع أنحاء الجسم أو على بعض أجزاء منه

بشرة ناعمة كالمخمل

زوائد جلدية

الحكة والجفاف

بقع جلدية ذات رائحة كريهة

بحسب الأطباء، تظهر الأعراض تدريجياً على مدى شهور أو حتى سنوات. إذا ظهرت هذه العلامات فجأة، يُنصح بمراجعة طبيب جلدية وإجراء فحص شامل، لأنها قد تكون أيضاً علامة على الإصابة بسرطان الجلد.

المصدر: timesnownews