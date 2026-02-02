لذيذة وسهلة .. طريقة عمل دبابيس الدجاج

اذا كنتي من محبي الأكلات اللذيذة والمغذية نقدم لك طريقة عمل دبابيس الدجاج



المكونات:

كيلو دبابيس دجاج

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقتان كبيرتان من الزيت

ثلاثة فصوص ثوم مفرومة

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة بصل بودرة

ملح حسب الرغبة

رشة شطة (اختياري)

رشة زعتر أو إكليل الجبل (اختياري)

طريقة التحضير:

تُغسل دبابيس الدجاج جيدًا وتُصفّى من الماء، ثم تُعمل بها شقوق خفيفة لتتشرب التتبيلة.

في وعاء عميق، يُخلط الزبادي مع الزيت والثوم وعصير الليمون وجميع التوابل حتى يتجانس الخليط.

تُضاف دبابيس الدجاج إلى التتبيلة وتُقلب جيدًا حتى تُغلف بالكامل.

يُغطى الوعاء ويُترك في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة، ويفضل تركه مدة أطول للحصول على نكهة أفضل.

طرق الطهي:

في الفرن:

تُرص دبابيس الدجاج في صينية وتُغطى بورق الألومنيوم، ثم تُدخل فرنًا مُسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 40 دقيقة.

يُزال ورق الألومنيوم وتُشغل الشواية لمدة 10 دقائق حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

في المقلاة:

يُسخن قليل من الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم تُحمر دبابيس الدجاج مع التقليب حتى تنضج تمامًا.

في القلاية الهوائية:

تُطهى على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة مع التقليب في منتصف الوقت.



للحصول على دبابيس دجاج طرية أكثر، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الخل أو صلصة الصويا إلى التتبيلة.