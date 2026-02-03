هيا مش عربية.. نقيب الأطباء يعترض على ترخيص المستشفيات الجامعية كل 5 سنوات

اعترض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء ، على تعديلات قانون المستشفيات الجامعية، قائلا:" هذا القانون صدر في عام 2019 ولم يتم فتح حوار مجتمعي حوله ولم يتم أخذ راي النقابة والأطباء وأساتذة الجامعات بشان التعديلات ".

وقال أسامة عبد الحي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" التعديلات تضم إعادة ترخيص المستشفيات كل خمس سنوات ونحن نعترض على هذا الامر.. والمستشفيات الجامعية ليست سيارة يعاد ترخيصها".

واكمل أسامة عبد الحي :" المستشفيات الجامعية منشآة تعليمية صحية ولا يوجد منشأة صحية يتم إعادة ترخيصها كل 5 سنوات ".

ولفت أسامة عبد الحي :" إعادة الترخيص قد يتسبب في حالة من عدم استقرار الخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية "، مضيفا:" بدلا من إعادة الترخيص يمكن إجراء تفتيش دوري على المستفيات الجامعية لضمان الأداء الجيد للخدمات الطبية ".