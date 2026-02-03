إخلاء سبيل المتهمين في حريق مصنع جبس نجمة سيناء بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت محكمة جنح شرم الشيخ، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة شرم الشيخ، إخلاء سبيل المتهمين في حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بمدينة أبو زنيمة، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، مع استعجال تقرير اللجنة المشكلة من السلامة والصحة المهنية وشركة المنجنيز و المعمل الجنائي، لتحديد حجم الخسائر والأضرار المادية، وبيان المسؤوليات عن الحادث الذي أسفر عن وفاة أحد العاملين متأثرًا بإصابته بعد نقله إلى مستشفى رأس سدر.

كانت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر قد قررت في وقت سابق التحفظ على مدير وصاحب شركة المنجنيز، ومشرف الشركة أثناء العمل، إلى جانب التحفظ على المصابين، وهما فني لحام وبراد حديد، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحين تحديد المتسبب في حريق مصنع الجبس بأبو زنيمة، والذي اندلعت النيران به أثناء تنفيذ أعمال صيانة خزانات المازوت.

تلقت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع «جبس نجمة سيناء» التابع لشركة المنجنيز بمدينة أبو زنيمة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية، مع الاستعانة بسيارات الإطفاء بمدن خليج السويس، إلى جانب سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسيارات الحماية المدنية التابعة لشركات البترول، حتى تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة من العاملين، تم نقلهم إلى مستشفى رأس سدر، وهم فني تقطيع، وفني لحام، وبراد حديد، حيث توفي فني التقطيع متأثرًا بإصابته عقب وصوله إلى المستشفى.

وعقب السيطرة على الحريق، أُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وقررت حجز المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وظروفه، إلى جانب انتداب لجنة من السلامة والصحة المهنية وشركة المنجنيز، وانتداب المعمل لتحديد أسباب الحريق وحصر التلفيات والأضرار الناجمة عنه.