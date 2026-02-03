قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر هدير عاطف وطليقها في النصب على المواطنين

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل استئناف البلوجر هدير عاطف وتطليقها بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 8 أبريل.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس البلوجر هدير عاطف خمس سنوات، ومعاقبة طليقها بلال فاروق بالسجن سبع سنوات، بالإضافة إلى آخرين، بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين.

القضية بدأت عندما استغل الثنائي هدير عاطف وبلال فاروق شهرتهما على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور تجمعهما في أجواء فاخرة، مدعين امتلاك شركة استثمارية ناجحة في مجالي العقارات والسيارات، ومن خلال الصور والمنشورات، دعوا الجمهور إلى استثمار أموالهم معهم مقابل وعود بأرباح ضخمة تُسدد دوريًا.

التحقيقات مع البلوجر هدير عاطف

وخلال التحقيقات، أكدت شهادات المجني عليهم أنهم التقوا بالمتهمين في مقر بالتجمع الخامس، حيث وقعوا عقود استثمار أعدها بلال فاروق، ورغم الوعود بتسديد الأرباح، ماطل المتهمان لاحقًا في الدفع وقطعا التواصل مع الضحايا، ما دفع المتضررين إلى تقديم بلاغات رسمية.

وفي اعترافاتها أمام النيابة، أقرت هدير عاطف بأنها لعبت دور الوسيط بين زوجها والعملاء، موضحة أنه كان يدير النشاط دون أي ترخيص قانوني، كما كشفت أن الصور والمنشورات التي نشرتها على مواقع التواصل كانت جزءًا من خطة لجذب ثقة المتابعين وتحفيزهم على الاستثمار.



يُذكر أن هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل، خاصة بعد استغلال شهرة المتهمة للترويج لنشاط غير قانوني.