قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد صورا صادمة لـ سقوط سيارة فى حفرة للصرف الصحى بمطروح
مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر هدير عاطف وطليقها في النصب على المواطنين

هدير عاطف
هدير عاطف

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل استئناف البلوجر هدير عاطف وتطليقها بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 8 أبريل.

 وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس البلوجر هدير عاطف خمس سنوات، ومعاقبة طليقها بلال فاروق بالسجن سبع سنوات، بالإضافة إلى آخرين، بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين.
 القضية بدأت عندما استغل الثنائي هدير عاطف وبلال فاروق شهرتهما على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور تجمعهما في أجواء فاخرة، مدعين امتلاك شركة استثمارية ناجحة في مجالي العقارات والسيارات، ومن خلال الصور والمنشورات، دعوا الجمهور إلى استثمار أموالهم معهم مقابل وعود بأرباح ضخمة تُسدد دوريًا.

التحقيقات مع البلوجر هدير عاطف

وخلال التحقيقات، أكدت شهادات المجني عليهم أنهم التقوا بالمتهمين في مقر بالتجمع الخامس، حيث وقعوا عقود استثمار أعدها بلال فاروق، ورغم الوعود بتسديد الأرباح، ماطل المتهمان لاحقًا في الدفع وقطعا التواصل مع الضحايا، ما دفع المتضررين إلى تقديم بلاغات رسمية.

وفي اعترافاتها أمام النيابة، أقرت هدير عاطف بأنها لعبت دور الوسيط بين زوجها والعملاء، موضحة أنه كان يدير النشاط دون أي ترخيص قانوني، كما كشفت أن الصور والمنشورات التي نشرتها على مواقع التواصل كانت جزءًا من خطة لجذب ثقة المتابعين وتحفيزهم على الاستثمار.
 

يُذكر أن هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل، خاصة بعد استغلال شهرة المتهمة للترويج لنشاط غير قانوني.

هدير عاطف البلوجر هدير عاطف محكمة القاهرة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية: القيد بالبورصة يعزز فرص الدمج والاستحواذ ويرفع القدرات الترويجية للشركات

حماية المستهلك

رئيس جهاز حماية المستهلك يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

إسلام عزام رئيس البورصة المصرية

رئيس البورصة المصرية: التحول الرقمي ضرورة لتعزيز تنافسية السوق محليًا ودوليًا

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد