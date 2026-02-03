مياه مطروح تنظم ندوة توعية للأطفال بمكتبة مصر العامة

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ندوة توعوية لأطفال بمكتبة مصر العامة بالمحافظة.

وركزت الندوة على تعزيز الوعي بترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وذلك باستخدام أساليب مبتكرة تناسب الأطفال.

ومزجت الفعالية بين الألعاب الترفيهية التعليمية التي حملت رسائل توعوية، وورشة عمل للرسم عبر فيها الأطفال عن فهمهم الجديد لقيمة المياه وطرق حمايتها.

جاءت هذه المبادرة ضمن مسئولية الشركة المجتمعية الرامية إلى غرس مفاهيم الاستدامة وحماية الموارد المائية لدى النشء، باعتبارهم حماة المستقبل وأساس التغيير الإيجابي في المجتمع تحت رعاية العميد أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.